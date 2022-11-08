Мнение: О железной хватке Китая… Как он взял за жабры самого Путина?

Мягко стелет, да жёстко спать. Это — про современный #Китай. И его теперь уже бессменного лидера Си Цзиньпина. Вот уж у кого и тестикулы стальные, и хватка железная. Нашим тут ещё учиться и учиться…

Многим памятно интервью главы Стратегического командования Вооружённых сил США адмирала Чарльза Ричарда. Мол, украинский #кризис, в котором мы сейчас находимся, — это лишь «разминка». Всё настоящее — впереди.

Тревожно, да. А ведь это ещё не полная цитата.

Продолжение — вообще… 🙁

«Большой [кризис] ещё только приближается. И пройдёт не так много времени, прежде чем мы пройдём такую проверку на прочность, какой не было давно», — предупредил адмирал Ричард. В связи с чем? У военных только одно на уме: потенциальный противник. И это не Россия.

«Я так оцениваю наш уровень сдерживания Китая — корабль медленно тонет, — признал глава американского Страткома. — Он тонет медленно, но он тонет, поскольку китайцы размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры».

#Россия здесь не упомянута прямо. Но её роль видна столь же чётко, как линия горизонта в ясный день на море. Почему #США сейчас «опаздывают»? Потому что заняты борьбой с «русской угрозой» на многих фронтах одновременно, среди которых украинский — не самый главный. Американская #экономика важнее, да и партнёров в Европе, переживающей #энергокризис, надо поддерживать. А ещё сдерживать Северную Корею, явного вассала КНР, приглядывать за Турцией, противодействовать Ирану, который теперь взялся помогать России на украинском направлении.

Тяжела роль гегемона!

Ну а почему вдруг Россия начала свою специальную военную операцию, вопреки всем предостережениям? Тут достаточно вспомнить, куда перед её началом летал российский президент Владимир Путин? Вспомним «Властелина кооец». Если истинная цель — действительно отвлечь внимание Саурона гегемона, то можно вспомнить и о том, как Гэндальф с Арагорном привели своё воинство к Чёрным вратам, чтобы Око сосредоточилось на этом участке, упустив из виду остальные.

Эта метафора многое объясняет, кстати. И «жесты доброй воли». И затяжной ход кампании. И прочие «странности».

Но как же Россия согласилась играть такую самоубийственную роль?

И здесь нельзя не вспомнить про колоссальное влияние и абсолютную власть одного человека в России. Но за что же Си Цзиньпин его взял так крепко, что тот на всё согласился?

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