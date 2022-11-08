 

CNN – Китай сохранит «нулевую терпимость» к COVID, несмотря на роптание в народе

08.11.2022, 3:43, Разное
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В КНР решили продолжить курс, который подразумевает строгую изоляцию любых вспышек коронавируса. Власти страны пошли на сохранение этой «дорогостоящей» стратегии, вопреки растущему в обществе недовольству, пишет CNN.


AP

Китай подтвердил непоколебимую приверженность своей политике «нулевой терпимости» к COVID-19. Власти страны собираются следовать этим курсом, несмотря на растущее общественное недовольство тем, что «строгие меры приводят к гибели тех самых людей, которых они призваны защищать», пишет CNN.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, что Поднебесная собирается отказаться от «дорогостоящей стратегии». Но недавней пресс-конференции представители здравоохранения КНР пообещали продолжать политику, которая направлена на ликвидацию любой потенциальной вспышки коронавируса, отмечает телеканал.

По словам CNN, эта непрекращающаяся кампания позволила снизить количество заражений и смертей от COVID. Но в результате Китаю приходится нести «большие экономические и социальные издержки», особенно на фоне новых быстрораспространяющихся штаммов, из-за которых сдерживание вируса становится практически невозможным.

«Практика показала, что наша политика по предотвращению пандемии и борьбе с ней, а также ряд стратегических мер являются абсолютно правильными, наиболее экономичными и эффективными», — сказала представитель Национальной комиссии здравоохранения Ху Сян в ответ на вопрос, изменит ли Китай свою политику в отношении COVID в ближайшем будущем. Она добавила, что в этом вопросе власти страны ставят на первое место людей и их жизни.

Обещание придерживаться «нулевой терпимости» к COVID вызвало большое разочарование у китайской общественности. Многие жители всё больше устают от непрекращающегося массового тестирования, централизованного карантина и строгих ограничений, иногда длящихся месяцами, подчёркивает CNN.

В стране растёт количество трагических случаев, которые непосредственно связывают с этими «драконовскими мерами». На днях в городе Ланьчжоу от отравления газом погиб трёхлетний мальчик, к которому не смогли прийти на помощь вовремя из-за антиковидных ограничений, считает телеканал.

Между тем эксперты предупреждают: по мере приближения зимы Китай может столкнуться с новой волной инфекций. Это, в свою очередь, приведёт к новому циклу введённых правительством ограничений, отмечает CNN.

Согласно официальным данным, накануне в КНР зарегистрировали 5496 случаев заражения, что является рекордным показателем за шесть месяцев. Более трети инфицированных пришлись на южный мегаполис Гуанчжоу, где введён масштабный карантин.

Даже в регионах, которые не находятся под длительной изоляцией, постоянные указы о тестировании и строгие ограничения на поездки вызывают растущее недовольство. Среди прочего в октябре перед съездом Коммунистической партии власти ужесточили и с тех пор не ослабили требования для въезда в Пекин.

Трудности, связанные с возвращением в китайскую столицу, оказались последней каплей даже для ярого националиста и антиамериканского блогера Чжоу Сяопина, который ранее удостаивался похвалы от руководства страны. В серии постов в соцсети Weibo, которые впоследствии были удалены, он открыто усомнился в эффективности ограничений и раскритиковал официальную пропаганду, «преувеличивающую количество смертей от COVID за рубежом», заключает CNN.


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