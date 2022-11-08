 

Daily Sabah – в Турции задумались о безопасности электросамокатов после фатального инцидента

08.11.2022, 3:43, Разное
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Электросамокаты вновь привлекли повышенное внимание турецкой общественности. Причиной послужил недавняя авария, которая привела к смерти двух старшеклассников, пользовавшихся этим популярным в стране транспортным средством, пишет Daily Sabah.


AP

В Турции разгорелись новые споры вокруг электросамокатов. Причиной повышенного внимания стал недавний инцидент в Анталье, где погибли два старшеклассника, пользовавшиеся этим транспортным средством. Дело вызвало дискуссию и вынудило правительство ввести дополнительные меры безопасности, пишет Daily Sabah.

По словам экспертов, в последние годы аварии с электросамокатами стали для страны обычным делом. Многие пользователи часто жалуются, что повреждают руки, головы и шеи, а некоторые даже теряют зрение, отмечает издание.

Электросамокаты часто попадали в аварии в последние месяцы. Хотя для предотвращения несчастных случаев существуют правила и вводятся новые, пользователи, особенно в возрасте до 15 лет, находят разные способы их нарушить, обращает внимание Daily Sabah.

В основном самокатами в Турции пользуются люди в возрасте от 20 до 40 лет.  Несмотря на частые ДТП, большинство молодых людей заявляют, что предпочитают этот вид транспорта, поскольку они могут быстрее добраться туда, куда им нужно, не попадая в пробки.

Эла Эрдем сказала Daily Sabah, что ездит на электронном самокате, чтобы сэкономить время. «Но это рискованно», — признала она и добавила, что однажды едва не разбила себе голову из-за проблем с тормозами.

Сегодня любой желающий может арендовать самокат, зарегистрировавшись в приложении, но вскоре лица младше 15 лет лишатся такой возможности. Тому же, кого уличат в нарушении правил, может грозить штраф в размере 314 турецких лир или $33.

Директор исследовательского центра транспортных систем Стамбульского университета торговли профессор Мустафа Илиджалы рекомендовал использовать технологические меры, чтобы ограничить использования самокатов детьми. «Установка датчика веса и системы отпечатков пальцев могла бы остановить это нарушение», — предположил он.

«Вместо того, чтобы использовать тротуар, самокаты должны иметь свою собственную дорожку, которая строго регулируется. Несчастные случаи будут происходить чаще, если мы продолжим проявлять неосторожности. Этого нарушения следует избегать с помощью новых методов, технологий, образования и инспекций», — добавил эксперт.


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