Мнение: Борьба презумпций

Презумпция – это изначальное, еще до получения любой дополнительной информации, предположение.

Вот написал я небольшой комментарий к новости, что на Украине погиб вызвавшийся добровольцем волгоградец, окончивший Оксфорд. Ждем комментариев. Из первой полусотни львиная доля – о том, что изначальная информация не может быть верна, а погибший наверняка всех обманул, ни в каком Оксфорде не учился и вообще он был дурак. Причем НИ ОДИН из высказавшихся не привел абсолютно никаких доказательств или обоснований под эти предположения, просто «я так думаю».

Это и есть «презумпция». Важно, что это не какой-то эксцесс, а наоборот – такое отношение чрезвычайно характерно для нашей публики. По сути, у нас в России (а возможно и шире – в «русском мире») господствует именно эта презумпция в отношении любого нового человека – презумпция недоверия. Грубо говоря, первый вопрос, которым (мысленно) встречают нового человека в богоспасаемом Отечестве – «А уж не сволочь ли ты?» И далее вся информация, которую он излагает о себе, по умолчанию считается враньем. Человек, таким образом, должен доказать, что он – хороший человек, и процесс «доказывания» может растянуться на годы.

Что это напоминает? Конечно – деревню, деревенские нравы. Мне рассказывали про старые архангельские деревни люди, которым угораздило там какое-то время жить, что в них можно прожить даже десятки лет, и тебя все равно будут считать «чужаком», и даже никакие «добрые дела» не переломят такого к тебе отношения. Это сельский мир, он замкнут, он чужаков не любит априори и даже не считает их вполне людьми.

Понятно, что это характерно отнюдь не только для русских или для деревни. По большому счету, такая «презумпция недоверия» вообще есть атрибут любого «общества выживания». Если главная цель – выжить в сугубо враждебной обстановке, то изначальное недоверие ко всему, поиск во всем угрозы или фальши – естественное поведение. Это помогает выжить, есть только один недостаток: с развитием будут постоянные тяжелые проблемы. Это две РАЗНЫЕ стратегии – выжить или развиваться.

Какова ж должна быть стратегия развития не в убогом «обществе выживания», а среди нормальных людей? Очевидно – противоположная: основанная на презумпции доверия. Мы ДОВЕРЯЕМ новичку. Мы не ставим под сомнение ничего из того, что он рассказывает о себе – вплоть до того, что публично высказанное недоверие без достаточных оснований считается НЕПРИЛИЧНЫМ, и так ЛЮДИ не поступают. Другими словами: если кто-то для себя счел, что слова новичка чем-то подозрительны – он может предпринять личные усилия для того, чтобы на основании весомых доказательств поставить их под сомнения, и ТОЛЬКО так. Если таких оснований он не нашел – его дело молчать и держать свои сомнения при себе.

Собственно, этим и отличается деревня (блатная сходка и т.д.) от общества приличных людей.

Осталось определить, что является господствующей идеологией в «обществе выживания». Нетрудно догадаться – это, само собой, и есть НБС, то есть «НАДО БЫТЬ СКОТОМ». Вопрос, почему Россия так и застряла навсегда, до самой гибели, в состоянии «общества выживания» – безусловно, заслуживает самого пристального внимания, это действительно необычная история.