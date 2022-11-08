FAZ – к 2070 году значительная часть Земли может стать непригодной для жизни

К 2070 году температура в некоторых регионах Земли может повыситься настолько, что жить там станет невозможно, заявил профессор климатических наук Йохан Рокстрём в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. По словам Рокстрёма, человечеству нельзя превышать границу глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия.



AP

Нельзя дать точного ответа, как изменится мир, если среднегодовая температура повысится на 2,4 градуса Цельсия, заявил профессор Потсдамского университета Йохан Рокстрём в своём интервью для Frankfurter Allgemeine. При этом учёный отметил, что, начиная от повышения в 2 градуса Цельсия, изменения будут кардинальными. «Потепление на 2,4 градуса Цельсия я бы рассматривал как катастрофу», — подчеркнул Рокстрём.

Рокстрём напомнил, что на данный момент повышение мировой среднегодовой температуры составляет 1,2 градуса Цельсия и последствия такого потепления уже видны: всё чаще случаются засухи, периоды аномальной жары, наводнения. «При потеплении на «2,4 градуса Цельсия всё это станет ещё хуже. Вероятно, значительная часть Земли станет непригодной для жизни. Возникнут регионы, где будет слишком жарко для людей», — приводит издание слова Рокстрёма. По мнению учёного, возникновение таких регионов возможно уже к 2070 году.

Учёный также отметил, что повышение температуры также ведёт за собой такие глобальные последствия, как таяние вечной мерзлоты, изменение океанских течений и гибель тропических лесов. Таяние мерзлоты, в свою очередь, ведёт к повышению уровня мирового океана, что наиболее пагубно может сказаться на прибрежных и островных государствах.

По словам Рокстрёма, для человечества будет опасно превышать порог глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленного Парижским соглашением по климату. При этом Рокстрём отметил, что существуют научные обоснования дальнейшего ужесточения этого порога.

Кроме того, Рокстрём высказался против закрытия действующих в Германии АЭС. По его словам, в нынешней климатической ситуации так поступать неразумно: АЭС должны работать, что не означает дополнительных инвестиций в развитие атомной энергии.