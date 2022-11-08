Как получить румяные щеки естественным путем без использования макияжа: рабочие лайфхаки

Румянец придает нам здоровый, цветущий вид, поэтому женщины в числе обязательных средств декоративной косметики имеют в косметичке румяна нескольких оттенков. А знаете ли вы, что естественного румянца можно добиться и без искусственных манипуляций? Вот рабочие лайфхаки. Соблюдайте их и наслаждайтесь своим свежим видом.

Питание

Качественное и полноценное питание является залогом красивой кожи. Старайтесь не пропускать базовые приемы пищи, даже если вы сидите на диете. Жесткая диета, голодание еще никому не шли на пользу. Если вы проголодались между основными приемами пищи, перекусите здоровыми закусками. Пусть это будет кусочек куриной или утиной грудки, зеленое яблоко или пучок листового салата. Иначе вы рискуете съесть больше, когда сядете за стол. Теперь о румянце. Чтобы кровь легко текла по венам, сведите к минимуму употребление красного мяса, замените его на рыбу и птицу. Добавляйте зелень, нежирное молоко и молочные продукты. Если у вас непереносимость лактозы, замените цельное молоко на растительное.

Спорт

Не зря специалисты рекомендуют больше двигаться. Помимо того что спортивные нагрузки укрепляют скелет и способствуют сохранению эластичности мышц, они еще и улучшают кровоток и обогащают кровь кислородом, который необходим для появления здорового румянца. Если нет возможности пойти на тренировку, прогуляйтесь быстрым шагом с работы домой. Вы моментально почувствуете прилив сил и увидите, как расцвела ваша кожа.

Регулярное отшелушивание

Освобождать кожу от мертвых клеток нужно регулярно. Через мягкую, освобожденную от всего лишнего кожу легче пробивается румянец. Но метод таит в себе некоторую долю опасности: чаще одного раза в неделю пилинг делать нельзя, даже в домашних условиях. А вот использование жестких средств и вовсе запрещено, например, скраб из косточек, который царапает, травмирует кожу на микроуровне. Вот рабочий рецепт легкого пилинга для самостоятельного приготовления из домашних средств. Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с тремя ложками теплой воды. Нанесите на очищенную кожу ватным диском, делая легкий массаж. Если кожа сразу стала краснеть – срочно смывайте. Вам регулярный пилинг не нужен. Достаточно будет одного раза в два-три месяца.

Витамины

Для естественного сияния кожи важны два витамина: Е и С. Если вы наблюдаете шелушение, у вас трескаются губы чаще, чем обычно, это является прямым указанием к дефициту этих витаминов. Сходите к вашему терапевту, пусть назначит комплекс витаминов в дополнение к указанным. В дополнение ко всему можно приготовить легкий увлажняющий крем дома из апельсина. Снимите с фрукта кожуру, взбейте ее в блендере до образования пюре, добавьте капсулу витамина Е и столовую ложку жирного молока. Получившуюся пасту нанесите толстым слоем на очищенную, сухую кожу лица, оставьте на 20 минут и смойте теплой водой. После этого обязательно нанесите увлажняющий крем, но не слишком жирный. Подойдет и сыворотка на основе растительных компонентов.

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Спокойствие

У вас никогда не будет румяных щечек, если вы ежедневно переживаете стресс или гнев. Старайтесь всегда сохранять спокойствие и держаться подальше от таких людей, которые могут передать вам тревожное состояние. Введите новую привычку – медитируйте каждый день или когда чувствуете приток негативных эмоций. Важно высыпаться. Недостаток сна делает нас раздражительными. Выспавшись, мы чувствуем себя бодрыми и свежими, кожа начинает светиться естественным сиянием. Да и на состояние нервной системы сон тоже влияет. Кроме того, когда мы спим, выделяется себум – наш естественный увлажнитель.

Массаж

Лучший способ улучшить циркуляцию крови и мгновенно добавить щекам цвет – сделать массаж. Правильный массаж проводится не только по часовой, но и против часовой стрелки. Кожа станет эластичной, румянец будет держаться несколько дней. Можете использовать специальный крем или любое массажное масло, чтобы не травмировать кожу. Но не все виды массажа для лица можно делать самостоятельно. Например, архитектурный или против отеков требует хотя бы элементарной подготтвки и знаний. Лучшие результаты дает утренний массаж. Только имейте ввиду, делать его нужно за полтора-два часа до выхода на улицу. Идеально – сразу после пробуждения, чтобы проснулись не только вы, но и кожа.