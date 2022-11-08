Не хочет Валю – Личное мнение
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Известный по соцсетям Даня Милохин долго пытался, но всё-таки смог сформулировать мысль, почему бы он не стал встречаться с Валей Карнавал.
Она как-будто для меня использованная, вывалил своё мнение человек-праздник.
Фото: Соцсети
Что подразумевал Милохин под словом «использованная», лично я не совсем поняла.
То, что она в 20 лет уже с кем-то встречалась и даже собирается замуж? То есть, Даня Милохин у нас настолько высокоморальный человек, что не может встречаться с девушкой, если у неё кто-то был до него?
Нет, ну каждый имеет право на свои убеждения в этом плане. Если Даня сам хранит себя до свадьбы, то наверное может ожидать это и от невесты.
Вот только беда, что Валя — не его невеста. С чего вообще этот парень начал рассуждать, стал бы он встречаться с ней или не стал? Она ему предлагала, что ли?
Я так понимаю, что нет. Не предлагала. Да и не предложит, наверное.
В итоге мы получаем интересную ситуацию: сидит какой-то не очень симпатичный парень и рассуждает, что он с кем-то бы там не стал.
Я видела такую картинку в жизни: сидели два чуть прыщавых «жениха» и на полном серьёзе обсуждали, с кем бы они стали лучше встречаться — с Джоли или Холли Берри.
К обеим актрисам были претензии: и грудь не такая, и возраст, и характер скверный. Не знаю, не дослушала, кого они всё-таки выбрали, а кого отвергли. Обе, наверное, им не подошли.
Ни Джоли, ни Холли Берри при этом — ни сном, ни духом. Как и Валя Карнавал, наверное, сидит и думает теперь, с чего её вдруг Даня не хочет.
Ну что тут сказать тебе, Даня Милохин? Вопрос не в том, что ты бы не стал встречаться с Валей, а в том, что она не стала бы встречаться с тобой.
У вас как с претензиями? Захотели бы встречаться с Даней? Почему?
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Источник: Лена Миро
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