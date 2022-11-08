Авиарейс из Стамбула в Екатеринбург готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполняющий рейс из Стамбула в Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации салона, сообщили экстренные службы.

В экстренных службах сообщили, что самолет Стамбул – Екатеринбург турецкой авиакомпании Turkish Airlines благополучно совершил посадку в Сочи после срабатывания датчика разгерметизации салона, передает РИА «Новости».

По данным оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика», рейс выполняла авиакомпания Red Wings. Воздушное судно приземлилось в аэропорту курорта в 23.05. На борту находились 96 человек и четыре члена экипажа.

Напомним, в конце марта самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся в Алма-Ату, вернулся в аэропорт Астаны из-за разгерметизации.

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