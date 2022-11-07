Когда летний загар хочется, а стирать простыни каждый день – нет: хитрость для любителей автозагара

Если хочется продлить воспоминания о лете или просто выглядеть так, будто вы только приехали с курорты, вы наверняка воспользуетесь автозагаром. Но есть одна серьезная проблема. Из-за бронзатора ваше постельное белье может покрыться трудновыводимыми пятнами. Одна находчивая британка придумала, как решить эту проблему.

Хитрость от пятен

Для того, чтобы автозагар не пачкал вашу постель, нужно купить в аптеке или косметическом магазине одно совершенно недорогое средство. Речь идет о детской присыпке или самом обычном тальке, который нужно использовать каждый вечер, чтобы не приходилось ежедневно стирать простыни.

Прежде чем лечь спать, нужно тщательно обработать свое тело присыпкой. Важно, чтобы были затронуты все участки кожи. Если останутся пробелы, на постели все равно появятся пятна.

Поскольку тальк имеет сыпучую текстуру и может испачкать пол и мебель в вашей спальне, лучше проводить процедуру в ванной. Наносите тальк так, будто вы втираете его в кожу, чтобы он не осыпался.

Визуально вы как будто побелеете, но это не страшно и не влияет на качество загара. Самое главное, что после сна ваши простыни останутся чистыми.

Почему это работает

Дело в том, что средства с эффектом автозагара, не впитываются в кожу полностью. Естественно, в течение ночи от трения часть кремовой части и пигмента переходит на постельное белье. Но если вы нанесете на кожу тальк, его частички впитают в себя лишнюю часть пигмента. Таким образом, вашим простыням ничего не будет угрожать.

Стоит отметить, что любые кремы и лосьоны пачкают простыни. Но вы этого не замечаете, так как они прозрачные. Но все равно из-за них постель быстрее теряет свежесть. Чтобы избежать этой проблемы, всегда наносите тальк на те участки, которые вы обрабатывал кремом, лосьоном, молочком, бальзамом, гелем или другим увлажняющим или питательным средством.