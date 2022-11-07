Просто красивые или со смыслом: тенденции минималистичных татуировок и лучшие идеи парных рисунков для сестер

Татуировка – это не просто рисунок на коже. Она может отражать внутреннее состояние, может говорить об увлечениях и жизненных ценностях. А порой татуировка закрепляет духовную связь между людьми. Например, между сестрами. Есть несколько удачных идей для парных минималистичных татуировок.

Дружба

Сестры – это больше, чем родственницы. Это настоящие подруги, которые могут доверить друг другу любые секреты. А еще сомкнутые мизинцы символизируют нерушимую связь, а также напоминают о том,что любая ссора должна заканчиваться примирением.

Бумажные кораблики

Это очень символичное изображение, которое олицетворяет собой движение человека по жизни. А еще это олицетворение стойкости, настойчивости и прочности. Именно такой является ваша сестринская связь, которая не разрушится, несмотря ни на что.

Мама

Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас. К тому же, это первичное и самое главное звено в цепочке, объединяющей двух родных сестер. Такая татуировка будет очень символичной и значимой.

Самолеты

Если каждая из сестер живет в разных городах или даже в разных странах, нарисуйте на своих запястьях то, что ваш объединяет. Это самолет, который помогает преодолевать расстояния и напоминает о том, что вы должны как можно чаще видеться друг с другом.

Планеты

Космическая тематика в татуировках очень популярна. К тому же, это очень символично. Две планеты символизируют невидимую связь, которая существует между сестрами, даже если они находятся на огромном расстоянии друг от друга.

Солнце и Луна

Если вы хотите сделать татуировку, отражающую, насколько вы разные, и в то же время неразлучные, это самый удачный сюжет. Солнце и Луна всегда вместе, несмотря на то, что далеко.

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Цветок лотоса

Цветок лотоса символизирует мудрость, знания и помогает привлечь удачу. Если вы с сестрой сделаете такие татуировки, это будет как будто добрым пожеланием друг для друга. А еще это признание в любви.

Бабочки

Это очень популярная тема. Она символизирует женственность, красоту и легкость. А еще это перемены, эволюция, трансформация. Сделайте татуировку с двумя бабочками, каждая из которых будет олицетворять одну из сестер.

Даты

Еще одна идея, которая нам нравится, – это нанести на кожу татуировку с указанием года (или полной даты) рождения. Пусть у вас на руке будет запечатлена дата рождения сестры, а у нее – ваша.

Цветочный треугольник (главное фото)

Если вы три сестры, вас может вдохновить этот дизайн. Три цветка – это вы. А стороны треугольника – это мощные духовные нити, которые всю жизнь будут вас объединять.