Памятник Чайковскому на Большой Никитской отреставрируют

Москва впечатляет богатой и уникальной архитектурой, вызывающей интерес у многочисленных туристов. Российская столица является одним из старейших европейских городов, поэтому в городе представлено множество исторических памятников. Разумеется, московские власти очень бережно и внимательно относятся к богатейшему наследию города.

Здания, памятники и другие важные архитектурные объекты проходят плановую реставрацию. При этом специалисты делают все возможное, чтобы вернуть им первозданный вид. Кроме того, столичные монументы регулярно обследуют на предмет повреждений, а весной и осенью моют и чистят, ведь памятники являются визитными карточками Москвы.

Так, реставрацию скоро пройдет памятник великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, установленный на Большой Никитской улице (дом №13). Специалисты намерены устранить возникшие со временем трещины и сколы, расчистить о грязи поверхности монумента и постамента, а также покрыть их химическими средствами для защиты.

К сову, данный монумент признан объектом культурного наследия. Памятник установили еще в советское время, в 1954 году. Его авторами стали легендарная Вера Мухина и не менее знаменитые скульптуры Зинаида Иванова, Нина Зеленская, а также архитектор Александр Заварзин.

Как подчеркнул, руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, памятник Чайковскому перед зданием Московской государственной консерватории сегодня находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации.

“6 ноября — день памяти композитора Петра Ильича Чайковского. Одно из главных напоминаний о его большой роли в русской культуре — памятник композитору перед зданием Московской государственной консерватории. Сейчас он находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии и требует проведения комплексных реставрационных работ, – отметил чиновник.

Глава профильного ведомства добавил, что монумент уже включен в план работы. По его словам, уже в следующем году специалисты детально изучат существующие дефекты, а в 2024 году начнутся работы по реставрации.