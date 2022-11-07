TN – наихудший сценарий стал реальностью — кризис больно бьёт по шведской химической промышленности

Четверть предприятий шведской химической отрасли рассматривают возможность увольнения сотрудников, пишет Tidningen Näringslivet. Многие компании больше не справляются с безудержными затратами и счетами за электроэнергию. По словам представителей отрасли, «наихудший сценарий стал реальностью».



AP

Согласно новому исследованию, проведённому шведской ассоциацией работников химической промышленности IKEM, каждая четвёртая компания рассматривает возможность вручения работникам уведомлений с предупреждением об увольнении в связи с резким ростом цен на энергоносители. Arta Plast является одним из предприятий, которому грозит сокращение персонала и вынужденная адаптация рабочей силы к объёмам производства. «Очевидно, что нам необходимо пересмотреть все затраты», — заявил генеральный директор компании Хельге Стег изданию Tidningen Näringsliv.

Потеря продаж была ощутимой для многих компаний в третьем квартале. Экспорт упал так же резко, как и в начале пандемии коронавируса, отмечается в пресс-релизе IKEM. Спад наблюдался во всех секторах отрасли, но больше всего пострадали предприятия, занятые в производстве резины и пластмасс. Для 53% компаний третий квартал также закончился хуже прогнозов продаж. Наступила рецессия, и многие вызовы связаны с повышением процентных ставок, заоблачными ценами на электроэнергию и сохраняющимися высокими ценами на сырьё, пишет Tidningen Näringsliv.

По словам представителя IKEM Карла Экердаля, шведской химической промышленности предстоит трудная зима, и многие компании уже полностью или частично закрыли производство. В производстве резины и пластмасс 31% компаний уже уволили или уведомили сотрудников о предстоящем увольнении. Помимо этого четверть всех предприятий рассматривает возможность уведомления сотрудников об увольнении. Эксперт считает, что ни один вопрос не волнует всех больше, чем электроснабжение, и если правительство не предпримет дальнейших мер, рабочие места будут потеряны, а инвестиции окажутся под угрозой, пишет Tidningen Näringslivet.

По мнению Экердаля, вполне логично, что химическая отрасль пострадала раньше других. В то же время он считает, что последние прогнозы не совсем точно определили ту сложившуюся тяжёлую ситуацию, которая возникла «быстрее, чем ожидалось». Компании были застигнуты врасплох — и последствия быстро распространятся на другие отрасли. «Мы являемся отраслью, которая поддерживает работу других отраслей. Без производимой нами продукции другие отрасли остановятся», — заявил он газете Tidningen Näringslivet.

Быстрого решения ситуации нет, однако представитель IKEM положительно оценивает заявление правительства о создании новых производств электроэнергии, в том числе экологически чистых. Не менее важным он считает получение компенсаций от государства, чтобы поддержка компаний выглядела примерно так же, как и в странах-конкурентах. В связи с закрытием ядерных станций промышленники обеспокоены тем, что производство электроэнергии не сможет поддерживаться на необходимом уровне. «Наихудший сценарий стал реальностью», — заявил Карл Экердал. По словам эксперта, если ситуация в энергетике не улучшится, то это скажется на конкурентоспособности в целом. Подавляющее большинство производств химической отрасли Швеции не имеют возможности перебазироваться в другие страны, а производящие продукцию для фармацевтики — даже внутри страны. Однако предприятия делают всё возможное, чтобы улучшить своё положение, и некоторые из них инвестируют в собственное производство электроэнергии в виде установки солнечных батарей, указывает газета.



Компания Arta Plast производит пластмассовые детали, изготовленные методом литья под давлением для пищевых и медицинских компаний. Энергоёмкий производственный процесс уже максимально оптимизирован — и сэкономить больше не на чем, а увеличение затрат может привести к сокращениям. По словам Хельге Стег, преобладающая сейчас неопределённость препятствует инвестициям в будущем. Он отметил, что несколько проектов компании пришлось свернуть, а после лета заказов стало меньше, чем обычно. Для того чтобы шведская промышленность оставалась конкурентоспособной, больше всего сейчас необходим стабильный уровень цен на электроэнергию, заключает топ-менеджер изданию Tidningen Näringslivet.