 

Видео: Как заморозить конфликт России и Украины

07.11.2022, 22:40, Новости дня
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В западных СМИ вал публикаций о неофициальных консультациях, цель которых – начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Якобы они идут по линии США – Украина, США – Европа и даже США – Россия, а главным переговорщиком стал помощник Байдена Салливан. Если президент Зеленский правда готовится продать заморозку конфликта, он продаст ее дорого.

Теги: 

США
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Украина
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Россия и США
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спецоперация
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Европа
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Россия и Украина
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Россия и Европа
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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