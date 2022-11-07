Видео: Как заморозить конфликт России и Украины
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В западных СМИ вал публикаций о неофициальных консультациях, цель которых – начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Якобы они идут по линии США – Украина, США – Европа и даже США – Россия, а главным переговорщиком стал помощник Байдена Салливан. Если президент Зеленский правда готовится продать заморозку конфликта, он продаст ее дорого.
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Россия и Европа
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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