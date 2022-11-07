Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.

Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему в Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).

В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.

Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.

Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.

Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.

Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.

Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.

Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который в Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы в Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.

Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.

По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.

В понедельник появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».

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