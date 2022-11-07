Bloomberg: Госдеп и Минфин США негласно призывают американские банки продолжать сотрудничать с российскими компаниями

Госдепартамент и Министерство финансов США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми стратегически важными российскими компаниями, сообщили источники Bloomberg.

По имеющихся у них данным, представители Госдепа и Минфина США призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет Bloomberg, речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро», передает ТАСС.

Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, что оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России». Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против РФ и «избежания глобальной экономической катастрофы».

Напомним, в сентябре глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов сообщал, что в ближайшие полтора года российский рынок покинут полсотни банков, включая порядка 20–30 иностранных кредитных организаций.

Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.

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