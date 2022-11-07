 

Жаккардовый свитер или поплиновая рубашка на пуговицах: что надеть в офис (идеи)

07.11.2022, 22:10, Разное
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Не думайте, что офисный образ – это исключительно строгий классический костюм. Современная деловая мода гораздо более интересна и разнообразна. К тому же, сейчас допускается ношение таких вещей, которые раньше никто и не подумал бы надеть в офис.

Удачная офисная одежда

Например, сейчас вполне допустимо носить в офис джинсы или брюки из эко-кожи. Выглядит смело. Но если дополнить классической рубашкой, то вполне стильно и строго.

Жаккардовый или полосатый свитер также допустим на работе, если сочетать его с классическими брюками. Важно выбирать верх в сдержанных цветах.

Под какой-нибудь классический верх можно надеть расклешенные светлые брюки. А традиционную белую рубашку сочетайте с рваными джинсами и тренчем.

Обратите внимание на широкие рубашки свободного кроя. В них гораздо комфортнее. А в холодное время года на работе будут уместны уютные ангоровые свитера.

Создайте женственный образ и наденьте платье или бку, дополнив ансамбль удлиненным кардиганом. А если заменить классический однотонный пиджак клетчатым, у вас сразу же поднимется настроение.

Обычный серый свитер с высокой горловиной выглядит очень стильно и уместно в деловом гардеробе. А для более яркого образа приобретите жакет с узором “гусиные лапки”.


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