Das Erste – чтобы заработать на экспорте газа богатым странам, Египет сознательно вредит борьбе с изменением климата

Страна — хозяйка Конференции ООН по вопросам изменения климата стремится представить себя первопроходцем в области возобновляемых источников энергии в Африке и ставит перед собой амбициозные цели в области борьбы с изменением климата, пишет Das Erste. Однако между большими планами и реальностью лежит огромная пропасть: Египет наращивает использование дизельного топлива, чтобы сэкономить газ и экспортировать его богатым странам.



AP

Страна — хозяйка Конференции ООН по вопросам изменения климата Египет с гордостью презентует себя ​​в видеороликах и стремится показать себя с лучшей стороны — «в зелёном цвете». По словам местных жителей, в Шарм-эш-Шейхе в спешке посадили цветы и прикрутили к крышам солнечные батареи, пишет Das Erste.

Ахмед Махина, заместитель госсекретаря при Министерстве электричества и энергетики Египта, подчёркивает: «Египет считается первопроходцем в области возобновляемых источников энергии, потому что мы уже достигли очень многого. Наша амбициозная цель состоит в том, чтобы к 2035 году 42 процента нашей электроэнергии поступало из возобновляемых источников».

Однако между большими планами и реальностью лежит огромная пропасть: данные о том, какая доля электроэнергии на самом деле поступает из возобновляемых источников, расходятся. Тем не менее самая большая солнечная электростанция в Африке находится именно в Египте.

Но страна всё ещё далека от своей собственной цели — производить 42% электроэнергии из возобновляемых источников, подчёркивает Джулия Террапон-Пфафф, эксперт из Вуппертальского института климата, окружающей среды и энергетики. По её словам, доля возобновляемых источников в производстве электричества составляет «около 12%», из которых около 7% приходится на гидроэнергетику, а остальные 5% — на недавно построенные солнечную и ветряную электростанции.

Одна из причин, по которой Египет не достиг прогресса, состоит в том, что в настоящее время в стране нет острой нужды в возобновляемых источниках энергии для внутреннего использования. У Египта есть собственные запасы газа, и он надеется, что в условиях нынешнего энергетического кризиса он сможет его экспортировать.

Египетский эксперт в области энергетики Адель Бишара подчёркивает: «Это не секрет: официально объявлено, что мы попросили энергетический сектор сжигать больше дизельного топлива на электростанциях, чтобы сэкономить газ. Для того, чтобы его можно было экспортировать в сжиженном состоянии для помощи нашим европейским коллегам».

Или, иначе говоря, чтобы заработать деньги на экспорте газа, Египет, страна — организатор Конференции ООН по вопросам изменения климата, по всей видимости, сознательно идёт на увеличение уровня выбросов углекислого газа.

Ричард Пробст, глава каирского отделения Фонда имени Фридриха Эберта, отмечает: «Интересно, как в Шарм-эш-Шейхе египетская делегация сможет всё это объединить: собственный экономический финансовый интерес к эксплуатации газовых месторождений и сжижению газа и в то же время отказ от ископаемого топлива, необходимый для достижения цели ограничения роста температуры до 1,5 градуса Цельсия».

Так как в среднесрочной перспективе Европа планирует отказаться от ископаемых видов топлива, Египет теперь также делает ставку на «зелёный» водород — и прежде всего на его экспорт. Рагия аль-Герзави из правозащитной организации «Египетская инициатива за права человека» обеспокоена. Потому что в случае с инвестициями в энергетический сектор речь идёт не о приоритетах Египта, а приоритетах богатых стран.

«Они хотят «зелёный» водород. Мы используем наши возобновляемые источники энергии, чтобы производить его для заграницы, но загрязнение происходит здесь. У нас нет стратегии. Мы видим только экономическую сторону, когда инвестируем в «зелёные» проекты», — отмечает аль-Герзави.

В Египте эта политика почти не подвергается критике: свобода слова и свобода печати жёстко ограничены. Хотя в преддверии Конференции ООН по вопросам изменения климата из тюрем были освобождены некоторые политзаключённые, десятки тысяч диссидентов всё ещё находятся за решёткой, жалуются правозащитные организации.

«И авторитарное руководство страны, очевидно, хочет в данный момент во что бы то ни стало предотвратить одно — публичную критику. По имеющимся данным, за последние несколько дней на улицах были произвольно арестованы более 300 человек, в основном молодые люди», — считает издание.

«Режим нервничает?» — задаётся вопросом Das Erste. По словам главы сети неправительственных организаций Climate Action Network (CAN) Таснимы Эссоп, климатический активизм и вопросы прав человека «идут рука об руку»: «Конференция в Египте, безусловно, будет сложной. Мы убеждены: когда дело касается изменения климата и климатической справедливости, речь идёт и о правах человека. И точно так же на это смотрит ООН. Они неотделимы друг от друга».