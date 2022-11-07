Шер подтвердила роман с Александром Эдвардсом и ответила на критику их 40-летней разницы в возрасте

На прошлой неделе 76-летняя Шер попала в объективы папарацци вместе с 36-летним Александром Эдвардсом. Их прогулку нельзя было назвать дружеской: они выходили из ресторана, державшись за руки. Эксклюзивные кадры смотрите у нас в Telegram-канале.

Певица не стала долго держать интригу и накануне подтвердила, что ее и музыкального продюсера связывают не дружеские или рабочие, а романтические отношения. Шер опубликовала в своем микроблоге снимок возлюбленного и коротко написала:

Александр, – и добавила красное сердечко в конце.

Это было тогда, а это – сейчас, – добавила она многозначительную фразу следующим сообщением.

Такое признание Шер удивило ее поклонников, а некоторые интернет-пользователи не смогли пройти мимо и негативно отреагировали на столько большую разницу в возрасте между певицей и ее избранника. К тому же репутация у Александра не самая чистая: с сентября 2018 года он состоял в отношениях с актрисой Эмбер Роуз, в 2019-м у пары родился сын Слэш Электрик. В августе прошлого года Эдвардс признался, что изменял Эмбер с двенадцатью разными женщинами, сказав, что “все равно любит ее”, но ему нравятся и другие женщины. Роуз тогда назвала его “нарциссом”, обвинила его в физическом насилии (он поднимал на нее руку) – и в итоге они расстались.

Шер не стала отмалчиваться и ответила всем критикам одним коротким заявлением:

Любовь не знает математики.

А чуть позже звезда вступила в переписку с одной девушкой в комментариях:

Хейтеры все равно будут ненавидеть. И неважно, что мы счастливы и никого не беспокоим. Я влюблена, но не ослеплена им, – уточнила она, дав понять, что в курсе о недостатках своего бойфренда.

Тур по итальянской вилле Шер в Малибу, которую она выставила на продажу в октябре за 85 миллионов долларов, смотрите по этой ссылке.