Единственная дочь Великого герцога Люксембургского выходит замуж

Единственная дочь Великого герцога Люксембурга Анри и великой княгини Марии Терезы объявила о помолвке! 31-летняя принцесса Александра скоро выйдет замуж за 33-летнего Николя Багори. Предварительно бракосочетание состоится весной 2023 года.

Их Королевские Высочества Великий герцог и Великая княгиня рады объявить о помолвке их дочери, Ее Королевского Высочества принцессы Александры, с Николя Батори.

Пресс-служба двора Великого герцога опубликовала в понедельник днем первый официальный портрет пары. На снимке принцесса одета в сиреневый топ с квадратным вырезом и блейзер в том, а жених – в темно-синий костюм, оттеняющий его платиновые светлые волосы. Помимо улыбки и нежных объятий притягивает взгляд сверкающее кольцо на левой руке принцессы. Хотелось бы взглянуть на это золотое украшение с россыпью бриллиантов поближе.

Об избраннике принцессы известно немного: Николя Батори родился 11 ноября 1988 года, вырос в Бретани на северо-западе Франции. В институте изучал политологию, сейчас занимается созданием социальных и культурных проектов.

Николя и Александра

Принцесса Александра родилась 16 февраля 1991 года. Кроме титула принцессы Люксембурга также носит титул принцессы Нассау и принцессы Бурбон-Пармской. Является шестой в очереди на трон. Родители невесты – Анри и Мария Тереза – женаты с 14 февраля 1981 года, в браке у них родилось пятеро детей: Гийом (наследный великий герцог Люксембурга), Феликс, Луи, Александра и Себастьян.

Александра изучала в университете Люксембурга литературу, историю и философию. Говорит на пяти языках (люксембургском, французском, английском, немецком и испанском). Увлекается верховой ездой, теннисом и водными лыжами.

Ныне правящий великий герцог Анри – шестой по счету представитель семьи Нассау-Вейльбург на люксембургском троне. Фактически вся исполнительная власть принадлежит правительству и министрам, а сам герцог выполняет лишь церемониальные функции. Кстати, в феврале этого года принц Луи разорвал помолвку со своей невестой через год после объявления о свадьбе.

Герцогиня Мария Тереза, принц Луи, Скарлетт-Лорен Сирг и правящий герцог Анри Мария Тереза и Анри с сыновьями и новорожденной дочерью