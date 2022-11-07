Мнение: Возвращение Собчак

Ксения Собчак вернулась в Россию. РИА Новости пишет, что девушка перешла российско-латышскую границу в Псковской области.

А всего полторы недели назад, 24 октября интернет бурно обсуждал арест Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак. Парня арестовали по уголовному делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Обуждал интернет и обыск в доме Ксении Собчак. Много было разговоров и про скоропостижный выезд девушки из России.

Но Собчак вернулась. И мне интересно, Собчак арестуют? Как Навального? Или гроза миновала? О возникших проблемах девушки узнали Путин и Золотов? И разрулили проблему?

На снимках:

Ксения Собчак, фотография отсюда

Ксения Собчак (слева) и Владимир Путин, фотография отсюда

Ксения Собчак ( в центре) и Виктор Золотов (слева) ,фотография отсюда

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