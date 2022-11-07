Мнение: Письмо: “Как выходить из состояния буриданова осла?”

Для самостоятельного разбора.

evryb

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Меня очень мучает неспособность делать выбор. В результате я надолго зависаю в попытке усидеть на двух стульях, пока один из них, если не оба, не сломается. Этот паттерн повторяется, кажется, во всём: и в работе и в отношениях. И происходящие сейчас глобальные события очень обострили проблему, которая всё сильнее бьёт по мне, и через мою нерешительность по близким. Возможно это жадность, или комбинация багов, которые я бы очень хотел научиться замечать и уменьшать.

Начну, наверное, с отношений. Мне 37 лет. Пару лет назад от меня ушла жена. Брак был бездетный. Судя по диагнозу, я не бесплоден, но вероятность зачать ребёнка существенно пониженная.

После развода был большой стимул что-то поменять. Я увеличил доход, немного занялся собой. И через несколько месяцев познакомился с Р. на сайте знакомств. Я помню, что тогда был поражен, какая красивая девушка меня лайкнула. Все закрутилось довольно быстро, и вот уже больше года мы живём у неё. Она на пару лет младше меня, была замужем, развелась примерно в одно время со мной. Отношения с бывшим мужем хорошие, есть общая дочка А., учится в начальной школе. Дочка очень мне нравится. Кажется, мы с ней неплохо ладим. Иногда случайно говорит про меня папа, хотя своего настоящего отца очень любит, и он часто забирает её вечерами и на выходные.

Мы вместе с Р. уже больше полутора лет, а я никак не решусь сделать Р. предложение. И это сильно её фрустриует. Сама Р. и её семья религиозны, традиционных взглядов на семейные ценности. С Р. уже были разговоры, что текущий формат ей не подходит, что она хочет нормальную семью. Что жизнь вне брака, и тем более такие вынужденные прямые разговоры для неё унизительны. Недавно она решилась на разрыв, даже дочке в какой-то форме сказала. Тогда я сумел её удержать. Потом как-то наладилось, но Р. время от времени накрывает. Я и сам чувствую себя ужасно от того, что мучаю Р., да и от того, что сам не могу ничего решить. Вот прямо сейчас пишу это всё, а на душе кошки скребут.

Если сделать вид, что нет главного вопроса, то у нас с Р. всё хорошо. Р. часто говорит, что меня очень любит, что именно такого она и хотела. У меня высокий сексуальный темперамент, и тут мы с Р. совпадаем, а иногда даже темперамент Р. немножко выше. Р. часто говорит, что я ей очень нравится секс со мной. Мы много путешествуем, и втроём и иногда вдвоём. Я знаком с её родителями, а она с моими. Р. во многом приняла мои привычки, а я стараюсь делать то, что важно Р., как могу участвую в жизни А.. Мы много говорили о совместном ребёнке, сделали несколько неуcпешных попыток зачать естественным образом.

И при всём этом я не смог найти в себе уверенности, чтобы сделать шаг. Уже несколько раз собирался, назначал себе дату, но всякий раз останавливался. Как будто чего-то важного не хватает. Если с бывшей женой почти все наши друзья стали общими, и при этом не было проблемы, что проводить досуг по-отдельности, то c Р. всё иначе. Р. не очень приняла некоторых моих друзей. Очень расстраивается, если я провожу время без неё. У нас не бывает настоящих больших ссор, но такие вещи — это частый повод для разговоров или расстройств. Понятно и нормально, что появление в моей жизни женщины с ребёнком многое должно поменять, но тут дело в другом. Р. сама очень домашняя, сильно ориентирована на семью, и очень редко встречается с кем-то. И как будто бы ждёт от меня того же. Для меня же общение с друзьями это важная часть жизни. Но если я 2 раза на неделе провёл вечер не дома, то это уже проблема. Для меня выходные дома это потерянные выходные, а её обижает, когда я даю это понять.

Когда мы только познакомились, казалось, что у нас очень много общего. Жизнь показала, что у нас много разного. Я люблю активный отдых, спорт, природу. Она предпочитает комфорт. У неё окружение, и семья и общие с бывшим мужем друзья в основном прагматичные и аполитичные люди из бизнеса, у меня окружение политизированное, много людей из творческой или околонаучной среды. Последние события в мире обострили эту разницу. Ей тяжело согласиться с тем, как воспринимает текущую политическую ситуацию моё окружение. Решения, которые я принимаю, учитывая мой бекграунд, и которые из-за событий сильно влияют на нашу с ней жизнь, не могут ей нравиться. Хотя она и я стараемся уважать позиции друг друга.

В феврале я был в командировке, и когда обострилась политическая ситуация, попал в какие-то списки. Тогда казалось опасным возвращаться, и я провёл за границей почти 2 месяца. Очень тяжелые для Р.. Несмотря ни на что она дождалась, а я приехал, и не сделал предложения. После этого был наверное самый большой кризис, тот самый, когда мы чуть не расстались, и который мы как-то преодолели к сентябрю. И тут я снова был вынужден уехать. И если, когда мы вместе, всё почти нормально, то на дистанции кажется правильным перестать мучить Р., и пойти каждому своей дорогой.

Ситуацию осложняет то, что появилась ещё одна девушка. Летом я был волонтёром в одном общественном проекте, и там мы почти месяц очень плотно работали с К.. К. очень красивая, все это отмечают, и очень молодая, ей 21 год. Она студентка. Наше общение ещё летом было на грани рабочего, а уже после завершения проекта в отъезде флирт усилился. Меня сейчас очень тянет к ней. Как будто бы К. тоже неравнодушна ко мне. Я возвращаюсь уже буквально завтра. По многим причинам, далеко не последняя из которых К.. И при этом я не готов предавать Р., которой мне надо или сделать предложение или порвать.

С К., конечно, полная глупость. Даже если всё случится, то К. ещё учиться несколько лет, а я хочу детей как можно раньше, и судя по всему без ЭКО не обойтись. Это помимо разницы в возрасте. При этом я очень тепло отношусь к Р., которая хочет от меня детей. И, конечно, чудесная дочка Р., которую я полюбил. Было уже несколько раз, когда у нас с Р. какое-то напряжение из-за вынужденной разлуки, и я думаю, ну вот теперь наверное, надо уже решиться и порвать, мне звонит или пишет А., соскучившись по мне, и мысль о разрыве уже почти предательство.

Иногда мне кажется, что я не буду по-настоящему счастлив с Р.. Реже, что она мой единственный шанс. И мне важно то, что у нас уже есть, и наши отношения, и любовь Р., её желание завести детей и чудесная А.. Меня разрывает от того, что я не решаюсь ни сделать это по-настоящему своим, ни отказаться от этого.

На работе похожая ситуация. Я один из ключевых научных сотрудников нашей небольшой университетской лаборатории. Благодаря имени руководителя я получаю очень неплохие по научным меркам деньги. Но я осознаю, что учёный я в лучшем случае средний. И точно уже не достигну в науке больших высот. Наука требует полного погружения. А за исключением нескольких самых плодотворных лет, я всегда занимаюсь параллельно чем-то ещё: в основном в сфере ИТ.

Так вскоре после развода я начал параллельно работать в ИТ-проекте, что удвоило мой доход. Могу вести очень приличную жизнь среднего класса. Я сумел как-то так всё организовать, что вторая работа занимает не много времени, но наука, разумеется, страдает.

С работой как будто, то же самое, что в отношениях. Выглядит очевидным, что наука это тупиковый для меня путь. В ИТ мои карьерные перспективы гораздо лучше, чем в науке. Потенциальный доход тоже. При этом случись что с научным руководителем или лабораторией, я не факт, что вообще смогу найти хорошую научную позицию. Понятно, что надо или сейчас ужаться в доходах, и погружаться целиком туда, хотя уже скорее поздно, или уходить из науки и двигаться в сфере ИТ или своего дела. Но мне так нравится возможность быть в своих и чужих глазах учёным, нравится ощущение творчества, которое даёт наука. И поэтому я не решаюсь порвать. И тяну, хотя понимаю, что тяну едва-едва, и перспектив нет.

Наконец, последний выбор, тесно связанный и с работой и с отношениями, который я тоже никак не могу сделать.

Я всё больше понимаю, что для меня самое надёжное сейчас с точки зрения личной безопасности, это удалённая работа за границей пока не станет поспокойнее. Очень многие мои друзья и знакомые поступили именно так. Я сам провёл уже почти треть года вне родины, которую я очень люблю. И хоть это было и вынуждено, и были очень морально тяжелые периоды, в целом, это было интересное время: путешествия, новые люди, места, климат. Я попробовал такой формат работы и жизни, и он, конечно, привлекательный. Но он не возможен без разрыва с лабораторией, и с Р., для неё по ряду причин отъезд недоступен. С К. скорее всего придётся попрощаться. Разлука с семьёй тоже фактор, но они понимают мои риски, и смогут иногда приезжать.

Если я ухожу из науки, то мой доход становится в 1.5-2 раза ниже, и уровень жизни упадёт. Своё дело может не получится, и, если устраиваться на работу с хорошим доходом, то как минимум на первое время я утрачу то сочетание финансовой свободы, творческой свободы и свободы распоряжаться своим временем, к которому я привык за последние годы.

Тем не менее невозвращение решает почти все проблемы разом, и стимулирует меня к тем изменениям, которых я давно хотел. Но оба раза я не смог на него решиться, и я второй раз прилетаю назад, как будто в попытке сохранить все возможности и не делать выбор сейчас. Чем дальше, тем сложнее мне заглушать тревогу, и тем сложнее жить в этом подвешенном состоянии.

Отдельной проблемой и может быть основным компонентом сиюминутной тревоги стоит К., к которой я не решаюсь делать очень желанный шаг, не порвав перед этим с Р.. Но и начать забывать К. не могу, не решившись уже сделать предложение Р..

Эволюция, подскажите, пожалуйста, как научиться выходить из состояния буриданова осла с двумя морковками перед носом. Как научиться видеть причины, которые заставляют меня делать выбор не в пользу того, что кажется рациональным? Как решиться менять свою жизнь, когда старая так держит своим комфортом?