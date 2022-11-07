 

Связаны ли качество и продолжительность сна с рисками старческого слабоумия

07.11.2022, 20:49, Разное
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О том, что качественный сон положительно сказывается на здоровье, известно давно. Но как полноценный ночной отдых влияет на мозг? Связаны ли межу собой риски развития старческого слабоумия с отсутствием продолжительного и качественного сна? Этим вопросом заинтересовались ученые и провели соответствующее исследование.

Существует ли взаимосвязь между старческим слабоумием и качеством сна

Патологии, сопутствующие болезни Альцгеймера, и продолжительность сна (менее семи часов) – связаны между собой. К такому выводу пришла команда ученых из Исследовательского центра мозга Барселоны (BBRC), фонда Паскуаля Марагалла, университета Бристоля и North Bristol NHS Trust. Результаты проведенного специалистами лонгитюдного когортного исследования по профилактике деменции опубликованы в журнале Brain Communications.

Ученые выяснили, что плохое качество сна, его недостаточность – это факторы, существенно увеличивающие риски развития слабоумия в старости. Исследователи подтвердили гипотезу о том, что лишение сна связано с биомаркерами болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости.

Команда ученых проанализировала данные 1168 взрослых старше 50 лет, включая биомаркеры болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости, когнитивные способности и качество сна. Для измерения последнего они использовали Питтсбургский индекс качества сна (PSQI). Проанализировав образцы спинномозговой жидкости у 332 участников, взятые в начале исследования и через 1,5 года, исследователи оценили влияние базового качества сна на изменение биомаркеров болезни Альцгеймера.

Ценность исследования в том, что его результаты открывают потенциальные возможности для предотвращения развития старческого слабоумия.


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