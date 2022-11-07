 

Дворец в Кусково и конюшни в Ясенево готовят к реставрации

07.11.2022, 20:40, Разное
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Власти российской столицы уделяют большое внимание сохранению богатейшего исторического наследия. Памятники архитектуры регулярно проверяются специалистами и при необходимости проходят реставрацию.

Так, интерьеры дворца в усадьбе Кусково готовят к обновлению. Специалисты уже провели работы по исследованию состояние убранства помещений. Кроме того, они проанализировали состав оригинальных красок, отделочных и строительных материалов.

Проект работ по сохранению исторических интерьеров дворца будет создан до конца текущего года. Здание, к слову, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Оно было построено по заказу графа Петра Шереметева в 1769–1775 годах и предназначалось для торжественных приемов гостей в летнее время.

Важно отметить, что работы по реставрации архитектурного комплекса усадьбы контролируются столичным департаментом культурного наследия. Ведомство также является инициатором проектной работы.

К слову, комплексной реставрацией на территории усадьбы Кусково власти Москвы занимаются уже пять лет. Ранее специалисты уже отреставрировали фасады главного здания. В первозданном виде также удалось сохранитьэлементы интерьеров: полы, печи и камины, декоративную живопись, резьбу по дереву и лепнину, зеркала и светильники.

“В этом году специалисты провели научные исследования, на основе которых будет разработан проект реставрации интерьеров. Они, в частности, отобрали пробы, чтобы исследовать монументальную живопись, архитектурные детали и декоративные элементы из папье-маше, декоративно-отделочные ткани интерьера”,

— отметил руководитель столичного культурного наследия Алексей Емельянов. Кроме того, он рассказал о предстоящей реставрации конюшен старинной усадьбы Ясенево. Сегодня данное здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует обновления.

Сегодня в здании XIX века постройки проводятся противоаварийные работы, после которых начнется реставрация. Кстати, историческая постройка обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Конюшни представляют собой одноэтажное здание площадью 247 квадратных метров. Кирпичное здание находится в северо-западной части усадьбы. Фасад практически не украшен декоративными элементами. Цоколь выполнен из тесаных блоков известняка.


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