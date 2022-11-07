Горячо: Ирина Шейк опубликовала кадры со съемок модного шоу бренда Рианны

9 ноября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video выйдет запись показа четвертой коллекции бренда Рианны Savage x Fenty. Закрытая премьера прошла близ Лос-Анджелеса на выходных, и теперь в ожидании релиза участники дефиле публикуют в социальных сетях кадры с бэкстейджа.

В стороне не осталась и Ирина Шейк. Сегодня 36-летняя супермодель выложила шесть пикантных кадров, на которых позирует в жемчужно-бирюзовом комплекте нижнего белья из корсета на бретельках, стринг и полупрозрачных шорт поверх. Образ дополнило дорогостоящее колье с крупным каплевидным изумрудом и массивными серьгами в том же духе, агрессивные стрелки в стиле Джулии Фокс, босоножки и распущенные волосы.

Для барбадосской певицы Рианны будущий релиз модного шоу и самой коллекции – не первое большое дело после рождения ребенка в мае этого года. Через два месяца после родов артистка сама снялась в нижнем белье для продвижения своего бренда Savage x Fenty, а в конце октября представила первую песню за шесть лет. Это оказался сингл к предстоящей картине “Черная пантера: Ваканда навсегда”. А в будущем году Рианна станет хедлайнером финала “Супербоула”, который пройдет 12 февраля.