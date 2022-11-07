 

Бритни Спирс призналась, что танцы помогают ей снять боль, вызванную неизлечимой болезнью

07.11.2022, 20:15, Разное
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Бритни Спирс рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем – певица призналась, что у нее поврежден нерв на правой стороне тела, причем это не лечится. Однако облегчить боль и прочие синдромы ей помогают танцы. А, как мы помним, видео своих постановок Бритни публикует в своем блоге регулярно.

Повреждение нервов бывает иногда, когда в мозг поступает недостаточно кислорода, – написала она под очередным роликом с танцем. – Раньше я просыпалась три раза в неделю и чувствовала, как руки онемели. Такое ощущение, что на правой стороне у меня находятся маленькие иголки. Это как мурашки на коже. Я не могла это принять. Забавно, но когда я танцую, я не чувствую боли.

Бритни на своей свадьбе

Бритни добавила, что поврежденный нерв “простреливает шею, и больше всего болит часть виска – он жалит и пугает. Певица также намекнула, что впервые столкнулась с симптомами три года назад, когда она против своей воли была помещена в медицинское учреждение (тогда Бритни еще находилась под опекой).

Как будто мой разум буквально переносится к моему внутреннему ребенку. И хотя я не двигаюсь так, как раньше, я искренне считаю, что моя вера в это дала мне силы. По милости Божьей я наконец нашла лекарство, при котором я действительно чувствую, как кислород поступает в мой мозг… В любом случае теперь я дышу и могу танцевать в такт.

Спирс также отметила, что сейчас чувствует себя уже лучше и проблемы со здоровьем отступают. В своем посте она обращалась к некой Виктории, но не уточнила, о ком идет речь.


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