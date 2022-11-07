Мнение: Российский суд — лучший в Европе, недовольство немцев растёт, европейцы верят «русским троллям»

1. Многие у нас справедливо жалуются на работу судебной системы, но всё познаётся в сравнении. Блогер statistiki привела в комментариях мнение известного юриста Дмитрия Гололобова, который живёт и работает в Великобритании (ссылка 1, ссылка 2):



По результатам исследования Европейской Комиссии, проведенном в 2020 году, российские суды продемонстрировали лучшие показатели в осуществлении оперативного правосудия в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве среди стран Совета Европы. Работа российской судебной системы является одновременно наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.

Например, такой важный показатель как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров в России составляет 50 дней, что почти в пять раз превосходит среднеевропейское значение (233 дня). В Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней.

При этом аналогичный показатель в административном судопроизводстве России еще кардинально лучше – всего лишь 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела составляет 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.

В этом году Европейская Комиссия впервые изучила эффективность применения судами современных технологий. По всем показателям Российская Федерация получила высокие оценки, которые значительно превышают среднеевропейские. Например, уровень применения цифровых технологий судами РФ при взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства более чем в два раза выше среднеевропейского: 8,6 баллов против 4,1

В Российской Федерации на одного человека приходятся 20,6 евро, выделенных на финансирование судов, при этом среднеевропейский показатель в два раза выше и составляет 40,79 евро на человека. В Польше этот показатель составляет 40,8 евро, во Франции – 49,9 евро, в Италии – 53,2 евро, в Швейцарии – 141 евро.

Сумма выплаченных судебных пошлин на одного человека в России составляет 3,4 евро. Среднеевропейский показатель более чем в два раза выше и составляет 7,67 евро.

В России гражданину необходимо выплатить в качестве государственной пошлины при обращении в суд с иском о взыскании долга в размере 3000 евро порядка 75 евро. Аналогичный среднеевропейский показатель составил 154 евро, в частности, в Германии – 325 евро, в Швейцарии – 646 евро.

Вполне вероятно, что многое в российской судебной системе, включая “качество правосудия”, еще далеко до идеала. Но для “массового народного потребителя” система работает очень хорошо. Европейский знак качества.

2. Всё больше жителей Германии приходит к выводу, что санкции против России не работают, при этом ужесточать их бессмысленно, а вести с Россией экономическую войну весьма накладно – лучше попытаться договориться. Вместе с тем, многие немцы до сих пор придерживаются противоположного мнения (ссылка):



В Германии растет число недовольных действиями правительства по вопросу Украины.

Согласно данным опроса Deutschlandtrend по заказу телеканала ARD, 55% немцев считают, что правительство ФРГ прилагает недостаточно усилий для урегулирования конфликта между РФ и Украиной путем дипломатии.

С июня число недовольных усилиями правительства в этом направлении выросло на 14 процентов.

Достаточными действия правительства считают лишь трое из десяти опрошенных.

Для 47 процентов опрошенных Украина – заслуживающий доверия партнер Германии. (С марта – минус 16%). К России так же относится лишь 10%.

Каждый четвертый житель Германии считает военную помощь Украине достаточной. Высказывается за увеличение поставок лишь каждый пятый.

Участники опроса разделились по теме антироссийских санкций. 37% считают санкции недостаточными, 31% – достаточными, 23% считают санкции слишком суровыми. То есть более половины опрошенных немцев – против ужесточения санкционного режима.

Опрос также показал растущую обеспокоенность немцев из-за экономических сложностей, вызванных войной. Так, 66% опрошенных признались, что у них не хватит средств для оплаты счетов.

3. Даже западные исследователи вынуждены признавать, что российская точка зрения на ситуацию становится всё более популярной среди европейцев. Конечно, на Западе пытаются объявить её пропагандой и конспирологическими теориями (ссылка):

В Германии растет поддержка “пророссийских конспирологических теорий”, пишет RND, ссылаясь на результат опроса Центра мониторинга, анализа и стратегии Cemas.

Согласно этому опросу, рейтинги одобрения таких теорий значительно выросли с апреля, особенно в Восточной Германии.

Так, 18 процентов опрошенных согласились с тем, что президент России Владимир Путин принимает меры против глобальной элиты, которая «управляет мировыми процессами за кулисами». В предыдущем опросе Cemas в апреле этот показатель составлял 12 процентов.

Кроме того, 12 процентов считают, что Украина вместе с Соединенными Штатами якобы управляла секретными биолабораториями по производству биологического оружия. В апреле с этим утверждением согласились 7 процентов респондентов.

Растут рейтинги одобрения заявлений о том, что исторически Украина фактически является частью России (с 8 до 14 процентов), и что война в Украине стала необходимой «для того, чтобы ликвидировать там фашистское правительство» (с 5 до 9 процентов).

Согласно опросу, с апреля также увеличилась доля тех, кто хотя бы частично согласен с подобными утверждениями.

Такая тенденция наблюдается не только в Германии, но и в Словакии. Там это объясняют действиями «русских троллей» (ссылка)

Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при МВД европейской страны Даниэля Мило.

По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество «пророссийских» и «проукраинских» сообщений было примерно одинаковым.

По его словам, с течением времени в соцсетях все больше появлялись пророссийские сообщения. По мнению Мило, это стало результатом «кампании по дезинформации».

Это всё неудивительно: Германия и Словакия были в числе главных бенефициаров поставок российского газа в Европу. Именно в этих странах прежде всего закрываются заводы, зависевшие от дешёвого и доступного сырья, именно там граждане теряют работу.

Также есть версия, что дело вовсе не в «российских троллях», а в том, что значительной части «антироссийских троллей» отключили электричество.