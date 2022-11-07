Мнение: Несолоно хлебамши

Друг Эрдоган, ну как же так?!!

“Кораблям Тихоокеанского флота ВМФ России не разрешили войти в воды Чёрного моря через Босфор, вследствие чего последним пришлось направляться во Владивосток. Сведения на это счёт приводит издание «Русская служба Би-Би-Си».

«Корабли российского Тихоокеанского флота с начала февраля ждали от турецких властей разрешения пересечь Босфор, чтобы войти в Черное море, но Анкара так и не позволила им этого сделать. Корабли, в частности ракетный крейсер Тихоокеанского флота “Варяг” и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», были замечены шипспоттерами (люди занимающиеся отслеживанием и фотографированием кораблей – прим. ред.) в воскресенье, 6 ноября, в Сингапурском проливе на пути к месту своего базирования во Владивостоке», – сообщают журналисты издания «Русская служба Би-Би-Си».

Смех и грех, право слово. Сплавали, называется. Сначала из Владивостока к Босфору, потом от Босфора обратно во Владивосток. Хотя и непонятно – а чего, собственно, ожидали?