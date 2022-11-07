Гарвардского университета никогда не существовало – как американцы 200 лет врали о своём высшем образовании

Сотрудникам посольства России в Вашингтоне удалось разоблачить одну из самых масштабных мистификаций в истории США – как оказалось, Гарвардского университета не существует, он был выдуман американскими журналистами в начале XIX столетия.

Дипломаты обратили внимание на то, что о Гарварде знают все, но мало кто там учился. В итоге они решили съездить на место, где якобы располагается этот университет.

– Там просто пустырь. А местные жители сообщили, что тут никогда никакого учебного заведения не было, – рассказал первый секретарь посольства Михаил Петров.

Российскими дипломатам удалось установить, что «Гарвардский университет» был выдуман сотрудником газеты The Boston Times Хендриком Генри в 1816 году с целью получения дополнительного финансирования из Вашингтона. Преступный замысел журналист довёл до конца – федеральное правительство выделило 1,4 млн тогдашних долларов на развитие учебного заведения.

Генри назначил себя ректором и начал рекламную кампанию с целью привлечь средства спонсоров. Афера была раскрыта агентами ФБР в 1863 году, однако эти данные не были опубликованы – обнародование подобных материалов могло нанести ущерб репутации правительства США, которое более трёх десятилетий финансировало несуществующий университет. В итоге лично Авраам Линкольн принял решение продолжить фиктивную деятельность Гарварда, а Генри избежал суда при условии молчания и продолжения активной работы над своей мистификацией уже в интересах федерального правительства.

В ближайшее время российские дипломаты планируют посетить и другие университеты США – по предварительным данным, до половины американских высших учебных заведений существуют только на бумаге.

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