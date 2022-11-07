Юбка-карандаш, черный цвет и отвлекающие аксессуары: как женщине за 50 выглядеть стройнее, если у нее пышные формы

Женщины в 50 лет могут пользоваться несколькими интересными уловками, которые позволяют выглядеть им стройнее даже при наличии пышных форм. Для этого целесообразно прислушиваться к рекомендациям известных дизайнеров. В этом возрасте нужно принимать свой возраст и фигуру, чтобы полюбить себя, а также осознавать себя великолепной женщиной. Желательно выкинуть все старые вещи, освободив место для нового классического гардероба, который соответствует современной моде и тенденциям. С помощью правильных принтов и вещей можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.

Выбирайте одежду с контрастными принтами, которые скрывают недостатки

Носите одежду строго по размеру, поэтому предметы гардероба не должны быть большими или маленькими. Все изделия должны сидеть по фигуре. Рекомендуется избавиться от нарядов с мехом или рюшечками, поскольку они добавляют объема фигуре. Красиво и модно смотрятся предметы гардероба, обладающие контрастными принтами. Они привлекают к себе внимание, поэтому женская фигура смотрится миниатюрной.

Джинсы подчеркивают соблазнительные формы даже после 50 лет

Если вы хотите привлекать внимание к самым выигрышным участкам своего тела, то выбирайте соответствующие облегающие предметы гардероба. Например, некоторые женщины могут похвастаться в 50 лет шикарными бедрами. Чтобы их подчеркнуть, идеально подходят облегающие джинсы темного цвета.

Юбки и платья

Платья с запахом, туники, приталенные наряды, юбки макси и обтягивающие юбки-карандаши отлично смотрятся на полной фигуре. Они могут обладать разными расцветками и фасонами. Самое главное, чтобы они хорошо сидели по фигуре и обладали оптимальным размером.

Аксессуары

Женщины после 50 могут выглядеть очень стильно и очаровательно, для чего целесообразно пользоваться яркими и модными аксессуарами. Не рекомендуется ориентироваться на яркие и броские украшения, так как лучше всего покупать украшения из чистого золота, серебра, бриллиантов, жемчуга или розового золота. Еще одним интересным вариантом считается винтаж, который идеально соответствует возрасту женщины.

Целесообразно пользоваться аксессуарами среднего размера, поскольку если они будут слишком маленькими или большими, то будут плохо смотреться на пышной фигуре. Это относится даже к солнцезащитным очкам и сумкам.

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Правильный выбор цветов

Самым оптимальным цветом для полных женщин считается черный. Он визуально делает фигуру более стройной. Хорошо подходят другие темные оттенки, к которым относится темно-синий и коричневый.

Чего нужно избегать

При выборе предметов гардероба существуют некоторые вещи, которые нужно обязательно избегать. К ним относится:

платья со слишком тонкими бретельками, которые подчеркивают объем плеч; круглые вырезы на кофтах и джемперах; полосатые топы с горизонтальными полосками; короткие рукава.

Эти вещи негативно влияют на внешний вид, поэтому не подходят для полных женщин старше 50 лет.

Рекомендации

Опытные дизайнеры рекомендуют женщинам в этом возрасте вещи с V-образным вырезом, причем в такой одежде хорошо смотрятся ожерелья и подвески. Красиво смотрятся платья с запахом для крупного телосложения. Они скрывают живот и подчеркивают грудь. То же самое относится и к блейзерам на одной пуговице с глубоким V-образным вырезом, которые носят с футболкой или блузкой.

Светлые и темные узоры при правильном использовании отвлекают внимание от недостатков фигуры. Желательно выбирать джинсы со средней посадкой на талии, сделанные в темных оттенках. Самое главное – сосредоточиться на своих сильных сторонах и подчеркнуть их.

Таким образом, женщины после 50 лет с лишним весом могут выглядеть красиво и стильно. Для этого нужно покупать качественные и подходящие вещи, а также следовать рекомендациям дизайнеров.