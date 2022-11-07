 

Плакаты с информацией в метро Москвы обновили для удобства пассажиров

07.11.2022, 19:20, Разное
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В Москве активно развивается транспортная система. Сегодня город по уровню развития транспорта не уступает крупнейшим мегаполисам Европы. Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для обеспечения безопасности и комфорта как на небольших улицах, так на многополосных автомагистралях, объединяющих все района города. А главной транспортной артерией Москвы остается метро, которое развивается семимильными шагами.

Так, в столичной подземке обновили плакаты с информацией. Объявления стали более яркими, читабельными и, в целом, удобному для пассажиров. Фирменная графика обеспечила большую лаконичность для текстов. На сегодняшний день в метро Москвы обновили уже 250 тысяч наклеек и плакатов.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, мэр Москвы поставил перед властями города задачу продолжать делать общественный транспорт еще удобнее, безопаснее, доступнее и современнее.

“Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами. Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно”, — подчеркнул чиновник.

Плакаты с короткими версиями правил с новыми текстами, рисунками и фирменной графикой уже разместили на на станциях подземки. Важные правила выделяются красным цветом. Для ряда объявлений, например, “закрытие” и “обратите внимание” используются маркеры и картинки, понятные пассажирам интуитивно.

Коме того, в метро Москвы обновили плакаты, рассказывающие о культуре поведения, транспортной безопасности и правилах пользования лифтами. Также изменилось оформление всех кассовых зон, а в поездах на кабинах дежурных у турникетов и эскалаторов заменили стикеры.

Важно добавить, что для удобства пассажиров все турникеты станций Московского центрального кольца будут принимать к оплате банковские карты. Это станет возможно в декабре 2022 года, когда обновят специалисты оборудование. Кроме того, до конца текущего года в метро в продажу поступит еще около миллиона карт “Тройка” с отечественным чипом.‎


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