Мнение: О полном провале Джо Байдена… Чья в том вина?

Ну что, друзья, завтра и в Америке – «красный день календаря»? В том смысле, что ныне «синий» Конгресс, подконтрольный Демпартии #США, после завтрашних выборов может резко «покраснеть», окрасившись в партийные цвета республиканцев. Так говорят прогнозы, и если не случится чуда, они с 95%-й вероятностью оправдаются. Что здорово омрачит нынешнему президенту-демократу Джо Байдену и ближайшие два года до конца текущего срока, и перспективы переизбраться на новый.

Причём тут #Россия? Демократы уже начинают искать «русский след» в обоснование своего нового унижения после 2016 года, когда внезапно победил «друг Путина» Дональд #Трамп. Но на самом деле – всё проще.

А вот не надо было на Россию ядрён батон крошить. С ней надо было договариваться по всем пунктам. И как теперь выясняется, «санкционная война» 46-го главы Белого дома становится самой большой его ошибкой за всю политическую карьеру.

Во-первых, потому что «адские #санкции» против российской экономики дорого обошлись мировому хозяйству, усилив хаос, порождённый борьбой с CoVID-19 и безудержной монетарной эмиссией в развитых странах. Как гласит народная мудрость, «в хрустальном доме нельзя кидаться камнями». А мировая экономика, разбалансированная ковидокризисом, оказалась к началу 2022 года именно таким хрупким домом. Американские и европейские санкционные пакеты-булыжники побили в нём и окна, и даже стены. А затем бумерангом ударили по странам, их вводившим.

Из-за этого эффекта Джо #Байден рискует не только потерять лояльное большинство в Конгрессе, но и получить на основных постах сторонников своего оппонента Дональда Трампа. Главной причиной большинство политологов называют «всеобщее разочарование». По их словам, почти каждый американец «чувствует дыру в кошельке из-за подорожания бензоколонки, аренды жилья и продуктов». С российской точки зрения, оно не фатально: #инфляция на 8% – мечта для России сейчас. Но…

Но во-вторых, не сбылось и главное ожидание Джо Байдена. Западные санкции не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине, а профицит платежного баланса страны благодаря мощной экспортной выручке по итогам 2022 года будет близок к 240 млрд долл. — в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году. Об этом пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток в статье «Как санкции повлияли на Россию».

Применённая ЦБ РФ защитная стратегия, которую западные эксперты называют «Крепость Россия» (Fortress Russia), то есть консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности, в целом сработала, даже несмотря на заморозку 300 млрд млрд валютных резервов ЦБ РФ, указывают авторы. «Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось», — пишут они. «Санкции не сработали так, как ожидал Запад, потому что санкционеры не разобрались в том, как работает российская экономика», — подтверждает директор ИНП РАН Александр Широв.

Однако это не значит, что Россия только крепчает, или что ей всё нипочём (и поре по колено). За счёт широты санкционного давления его эффекты будут нарастать со временем и экономика может пострадать в средне- и долгосрочной перспективе, утверждают экономисты. Кроме того, возможности для усиления санкционного давления на Россию еще не исчерпаны. «Тот факт, что реальные экономические последствия не проявят себя немедленно, означает, что ситуация в российской экономике не сможет сдержать способность российского руководства продолжать военные действия на Украине», — отмечают экономисты. И полагают, что ЕС придётся сделать больше в части распространения санкций на ещё не попавшие в санкционные списки компании и ограничений в отношении поставок российских нефти и газа.

Правда, такие меры автоматом возвращаются в сам #ЕС, где во многих странах #инфляция побивает рекорды 30- и даже 40-летней давности. Протесты европейцев против последствий санкционной политики Евросоюза продолжают нарастать. Но… На Западе политики, как мантру, твердят «больше санкций!». Ёжики плакали и кололись, но продолжали есть кактус. ©

В сухом остатке. Санкционные угрозы Джо Байдена не смогли удержать российского президента Владимира Путина от приказа начать спецоперацию 24 февраля, а вводимые «пакет» за «пакетом» адские ограничения не прекратили её проведения и не ослабили готовности руководства РФ упорствовать до конца. Конечно, «когда-нибудь» все принятые Западом «адские» меры скажутся – и, возможно даже скорее раньше, чем позже. Но всё это время, каждый день, люди будут погибать с обеих сторон. Мирные и военные, молодые и старые. И ни один новый санкционный пакет не сможет это враз остановить.

Вообще, как инструмент влияния на политику другой страны санкции не работают в абсолютном большинстве случаев: это уже хорошо известно из целого ряда исследований учёных-экономистов. Как понятный всем пример – Афганская война #СССР началась в 1979-м, и санкции США последовали незамедлительно. Но прошло без малого долгих 10 лет крови, слёз и потерь, прежде чем последовал вывод советских войск. Джо Байден, который уже тогда был в мировой политике, не может этого не помнить.

А если так, то почему из всех возможных способов предотвратить или остановить конфликт между двумя странами-соседями он выбрал наименее работоспособный?

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