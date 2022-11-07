 

Звезда сериала “Отчаянные домохозяйки” Ева Лонгория стала княгиней Астурии

07.11.2022, 18:55, Разное
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47-летняя Ева Лонгория, наиболее известная по главной роли в сериале “Отчаянные домохозяйки”, стала княгиней Астурии – провинции на севере Испании. Минувшим вечером актриса получила почетный орден в соборе Овьедо и поделилась с фанатами радостной новостью через свои соцсети.

Теперь я Дама Лонгория. Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награжденных из этого региона! – написала актриса.

Папа актрисы не смог приехать на церемонию и с гордостью наблюдал за происходящим по видеосвязи. Зато рядом был ее муж Хосе Антонио Бастон и сын Сантьяго.

Актриса узнала о астурийском происхождении своей семьи с помощью ДНК-теста, который подтвердил, что ее предки жили в Бельмонте в 1603 году. В 2017 году она отправилась в поездку в Бельмонте-де-Миранда, а также посетила Овьедо и святилище Ковадонга.

На торжественном мероприятии Ева Лонгория появилась в бежевом платье-макси с разрезами на боках и с рукавами-“крыльями”. Образ дополнили туфли на высоком каблуке и массивный золотой браслет.

Ева с отцомЕва с мужемЕва с сыном


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