 

Меган Маркл и принца Гарри заметили на романтическом свидании — подробности выхода

07.11.2022, 18:55, Разное
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Несмотря на то, что большую часть времени Сассекские уделяют детям, друг о друге они тоже стараются не забывать. На днях Меган и Гарри заметили на романтическом свидании в городе Охай, штат Калифорния. Для ужина на двоих они выбрали местную пекарню с говорящим названием The Dutchess (оно созвучно со словом “герцогиня” на английском языке). Очевидцы поделились с американским HELLO! подробностями нового выхода монарших особ. 

Они пришли только вдвоем, и это было очень неожиданно, без предварительной брони, и очень сдержанно, – поделился один из сотрудников заведения. 

Также источник рассказал, что на ужин Сассексие заказали нааны — индийские национальные жареные лепешки. 

Им понравилась еда. Нааны готовятся дома, на их приготовление с нуля в импортной печи Тандури уходит два дня. Шеф-повар даже сам готовит для них топленое масло. Они сказали, что лепешки были действительно великолепны, и они очень приятно провели время, – заключил он. 

Отметим, что пекарня The Dutchess по вечерам превращается в шумный ресторан с шеф-поваром из Бирмы, который работает там уже более 15 лет. Заведение расположено всего в 30 километрах от особняка Сассекских в Монтесито. Вероятно, Арчи и Лилибет они оставили с матерью Меган, Дорией, которая тоже живет неподалеку. 

В конце октября стала известна дата выхода новых мемуаров принца Гарри. Ранее инсайдеры американского таблоида Page Six утверждали, что после смерти Елизаветы II и провозглашения Чарльза новым королем герцог решил экстренно переписать книгу.


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