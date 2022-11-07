 

В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину

07.11.2022, 18:00, Разное
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В Кургане задержали перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода мужчину. Инспекторы ДПС заметили его во время патрулирования улиц.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, при задержании у мужчины были обнаружены и изъяты пистолет, патроны самодельного изготовления, а также два ножа. Кроме того, дома у гражданина нашли оборудование для изготовления патронов.


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