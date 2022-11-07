В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину

В Кургане задержали перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода мужчину. Инспекторы ДПС заметили его во время патрулирования улиц.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, при задержании у мужчины были обнаружены и изъяты пистолет, патроны самодельного изготовления, а также два ножа. Кроме того, дома у гражданина нашли оборудование для изготовления патронов.