Буржуйка

Александр Минкин: с XV века прошло много времени, а по нашей улице все еще ездят бочки с дерьмом, а дома топят дровами.

В Москве есть Куркино. Оно известно по документам с XV века (время Ивана III Васильевича, государя всея Руси, собирателя земли русской).

В 1985 году (при Горбачеве) Куркино стало Москвой, а жители стали москвичами.

Прошло 37 лет. Закончилась Афганская война; начались и как бы закончились две Чеченские и одна Грузинская; началась… но мы не можем добавить в этот список то событие, которое пока не имеет ни географического, ни национального имени. Да и речь у нас не о грандиозных событиях, а о ничтожном несобытии.

37 лет назад Юровская улица (Куркино) стала частью Москвы. Но до сих пор — ни водопровода, ни канализации, ни газа. Сто раз давались обещания, делались проекты, Москва выделяла деньги. И — ничего.

Вода из родника, хорошая, даром. Электричество люди провели за свои, преодолели ад согласований, стоило недешево.

Трудно поверить: ХХI век, столица России, а по улице едет бочка — откачивает дерьмо, как при царе Горохе. Вся разница, что бочку тащит не лошадка, а автомашина. Это хуже, потому что после лошадки оставалось удобрение, а после этой машины — ядовитые черные пятна мазута.

Откачка — удовольствие дорогое: раз в две недели платить две-три тысячи. За год выходит около 60 тысяч. За что? — за чиновничье воровство.

А про газ…

Богатые жители деревни Юрово провели себе газ сами — деньги немыслимые. Состоятельные закопали возле своих домов емкости для сжиженного газа (пока ничего не взорвалось, тьфу-тьфу-тьфу).

А пенсионеры… Честно говоря, они государству в тягость. Они и собственным внукам иногда в тягость, а для государства они просто обуза, разве что раз в шесть лет правильно голосуют, но правильно подсчитать можно и без них.

За эти 37 лет построена тьма гигантских газопроводов: «Северный поток», Турецкий поток, Китайский поток («Сила Сибири»), «Северный поток — 2». Некоторые лично Путин запускал, по телевизору показывали, как он нажимает крупную красную кнопку (мирную). Но ни разу он не пустил газ в сторону Юрово.

Буржуйка — отличная вещь: чугунная, вечная; были бы дрова.

Только что президент РФ выступал на форуме «Российская энергетическая неделя»:

ПУТИН. Страдают рядовые европейцы. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. РФ здесь причем?

А москвичи деревни Юрово? — они же тоже рядовые европейцы. Здесь тоже, как в Средневековье, запасаются дровами, которые стоят дорого. И цены на электричество здесь растут ежегодно, а 1 декабря 2022 тарифы поднимут ещё на 9%.

В 2014 году тогдашнего префекта СЗАО спросили про Юровскую улицу.

ВОПРОС: У нас ни газа, ни канализации, ни водопровода, хотя с 1987 года все было обещано. И во время Лужкова уже были утвержденные проекты, и во время Собянина…

ПРЕФЕКТ: В адресно-инвестиционной программе на 2014–2016 гг. предусмотрено финансирование по проектированию городских магистральных сетей и сооружений деревни Юрово.

ВОПРОС: Мы знаем, что проекты уже были сделаны и утверждены, деньги выделены. А теперь снова проектирование?

ПРЕФЕКТ: Действительно, проектирование комплексной реконструкции деревни Юрово проводилось. В 2007 году этим занимался технический заказчик, который, к сожалению, был признан банкротом. Поэтому теперь необходимо проведение нового проектирования.

Эту «логику» невозможно понять. Последний вариант проекта «Магистральные городские сети и сооружения деревни Юрово» был согласован практически всеми в 2012 году. Вот неполный перечень подписавших: ОПС (отдел подземных сооружений) Мосгоргеотреста, префектура СЗАО, управа Куркино, Мосводоканал, Московская кабельная сеть, Мосэнерго, Мосгаз, Мосводосток…

Все эти организации существуют, они не обанкротились — зачем новый проект? Если обанкротился заказчик, передайте проект другому заказчику. (Предположим, архитектор сел в тюрьму за убийство. Разве дома, построенные по его проектам, сносят?)

Новый проект — это как ежегодный новый асфальт. На той же Юровской улице почти каждый год сдирают асфальт (который, можно сказать, в идеальном состоянии; не успел даже потрескаться) и кладут новый. Такая работа называется — «добыча денег на улицах Москвы». Кто-то ведь зарабатывает на асфальтах, проектах, а «народ»…

Народ не в счет.

Старый проект устраивает жителей (раз уж его подписали столько ответственных организаций). Жителей не устраивает жизнь без водопровода и т.д.

Мы не знаем, зачем в районной управе работают 18 человек. Мы не знаем, зачем в том же здании, кроме управы, сидит какой-то «муниципалитет» — еще 16 человек.

Есть «Глава муниципального округа Куркино», есть «Глава администрации муниципального округа Куркино», есть «Глава Управы Куркино».

…Кроме очень жизненного вопроса о канализации, есть один теоретический вопрос:

Зачем нам три главы? Ведь мы — одни.

И мы с детства знаем, у кого три головы.

Александр Минкин

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