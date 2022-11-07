 

The Sun – британская атомная подлодка прервала секретную миссию из-за пожара на борту

07.11.2022, 17:45, Разное
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Возгорание на борту британской атомной подлодки Victorious привело к тому, что судну пришлось прервать свою секретную миссию, пишет The Sun. Издание отмечает, что пожар удалось быстро локализовать, однако повреждения вынудили подлодку всплыть на поверхность, а затем вернуться на базу.


AP

Атомная подводная лодка британских ВМС Victorious была вынуждена прервать секретную миссию из-за пожара на борту, пишет The Sun. Как отмечает издание, в момент инцидента на субмарине находились межконтинентальные ракеты Trident II.

Как пишет издание, инцидент произошёл в водах Северной Атлантики. После того как начался пожар, капитан субмарины объявил «чрезвычайную ситуацию», и подлодка всплыла на поверхность, чтобы сбросить ядовитые газы. Источники в военно-морских силах Великобритании отмечают, что пожар удалось быстро локализовать.

«Каждый моряк британского военно-морского флота является квалифицированным пожарным. Это служит гарантией тому, что все наши суда и субмарины способны быстро и эффективно реагировать на инциденты», — приводит издание слова одного из членов команды Victorious. Сообщается, что после оценки повреждений капитан субмарины принял решение вернуться на базу.

Субмарина Victorious состоит на вооружении уже 30 лет, пишет The Sun. Отмечается, что подлодке предстоит капитальный ремонт. Водоизмещение субмарины составляет 16 тыс. тонн: эта одна из четырёх субмарин британских ВМС, осуществляющих постоянные патрули в рамках операций по ядерному сдерживанию.


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