 

Блейк Лайвли впервые появилась на публике после новости о четвертой беременности

07.11.2022, 17:35, Разное
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На днях папарацци запечатлели 35-летнюю Блейк Лайвли, беременную четвертым ребенком, на улицах Манхэттена. И это был первый раз, когда актрису заметили на публике после того, как она объявила о грядущем пополнении в семье. Блейк выглядела элегантно в полностью черном ансамбле из пиджака и брюк, которые подчеркнули растущий живот актрисы. Образ она дополнила полосатой сумкой Chanel и высокими замшевыми сапогами. 

Напомним, что в конце сентября Блейк уже делилась первыми “беременными” фотографиями в своем личном блоге. О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале месяца. Все гадают, появится ли у их дочерей — 7-летней Джеймс, 5-летней Инес и 2-летней Бетти — брат или сестра. И многие уверены, что сестра: неделю назад Тейлор Свифт выпустила новый альбом и в одной из песен упомянула имя Дейзи. А, как мы помним, имя третьей дочери пары (Бетти) подруга семьи Свифт рассекретила таким же образом. 

А 23 октября Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет. Этот день они с беременной Блейк провели в окружении семьи. 

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт


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