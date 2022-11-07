Блейк Лайвли впервые появилась на публике после новости о четвертой беременности

На днях папарацци запечатлели 35-летнюю Блейк Лайвли, беременную четвертым ребенком, на улицах Манхэттена. И это был первый раз, когда актрису заметили на публике после того, как она объявила о грядущем пополнении в семье. Блейк выглядела элегантно в полностью черном ансамбле из пиджака и брюк, которые подчеркнули растущий живот актрисы. Образ она дополнила полосатой сумкой Chanel и высокими замшевыми сапогами.

Напомним, что в конце сентября Блейк уже делилась первыми “беременными” фотографиями в своем личном блоге. О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале месяца. Все гадают, появится ли у их дочерей — 7-летней Джеймс, 5-летней Инес и 2-летней Бетти — брат или сестра. И многие уверены, что сестра: неделю назад Тейлор Свифт выпустила новый альбом и в одной из песен упомянула имя Дейзи. А, как мы помним, имя третьей дочери пары (Бетти) подруга семьи Свифт рассекретила таким же образом.

А 23 октября Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет. Этот день они с беременной Блейк провели в окружении семьи.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт