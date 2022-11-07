Выбран ведущий премии “Оскар” – в прошлый раз при нем перепутали конверты с названием лучшего фильма

Американская Киноакадемия выбрала ведущего 95-й церемонии вручения премии “Оскар”. Им снова станет комик Джимми Киммел и ведущий собственного вечернего шоу, сообщает издание Deadline.

Быть приглашенным вести “Оскар” является либо большой честью, либо ловушкой. В любом случае, я благодарен Академии за то, что меня так быстро пригласили после того, как каждый достойный кандидат ответил отказом, — пошутил в официальном заявлении Киммел.

Для Киммела это будет уже третий раз – он вел церемонию в 2017 и 2018 году, причем во второй раз эта была юбилейная 90-я церемония. И, кстати, при нем были перепутаны конверты в категории “Лучший фильм”. Тогда, напомним, назвали “Лунный свет” вместо “Ла-Ла Лэнда”, а потом пришлось просить уйти каст первой картины со сцены. В финале Киммел пошутил:

Даже не знаю, что это было. В случившемся виню себя. Давайте запомним это как еще одну наградную церемонию. В конце концов, вы услышали чуть больше благодарственных речей, чем обычно.

И правда, по слухам, мероприятие также предлагали провести Крису Року. Но тот отказался. Возможно, ему не очень хочется шутить насчет пощечины от Уилла Смита на прошлом “Оскаре” после оскорбительной шутки над супругой актера Джадой Пинкетт-Смит.

Но до рекорда Киммелу далеко: чаще всего – 11 раз – “Оскар” вел Боб Хоуп. Девять раз это делал Билли Кристал, пять раз – Джонни Карсон, четыре раза – Вупи Голдберг и Джек Леммон.

95-я церемония вручения состоится в ночь с 12 на 13 марта 2023 года. Номинантов объявят 24 января.