 

Мошенники начали заранее продавать россиянам целые деревни в освобождённой Европе

07.11.2022, 17:33, Разное
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Эксперты в сфере информационной безопасности предупредили россиян о том, что не стоит покупать в Интернете ваучеры на владение населёнными пунктами и предприятиями в Европе после её освобождения.

Война в УкраинеВ подавляющем большинстве случаев их продают мошенники, не имеющие никаких полномочий в этой сфере.

Злоумышленники обычно выдают будущим «владельцам» европейских заводов и поселений сертификаты, некоторые даже печатают их с золотым тиснением и отправляют по почте. Верным признаком мошенничества является очевидно заниженная стоимость, а также пометка «Сувенир» на документе, о которой ничего не говорится при оформлении покупки.

По подсчётам специалистов, в общей сложности доверчивые граждане, желающие стать лендлордами, сеньорами и помещиками, уже заплатили за это свыше 20 млн рублей – россиянам «продали» почти 30% территории Швейцарии и около 15% территории Франции, до половины Польши и немало немецких земель, в том числе до 15 млн душ народонаселения. Так, пенсионерка Мария Карякина из Алтайского края вложила все свои сбережения – 240 тысяч рублей – в покупку винодельческой деревни Кюнси-ле-Варзи в Бургундии, но по сувенирному сертификату она едва ли вступит в право собственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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