Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ

Российский военный, отбивший атаку украинского дрона с гранатами, жив, он давно выздоровел, рассказали сослуживцы солдата.

Они пояснили, что атака произошла еще в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, информирует «Московский комсомолец».

Сослуживцы добавили, что боец выздоровел, но из их рассказа можно сделать вывод, что военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.

Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на солдата. На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, однако боец сумел отбросить их.

Напомним, украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.

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