Стелу «Город трудовой доблести» в честь тружеников тыла открыли в Чите

В Чите прошла торжественная церемония открытия мемориального комплекса и стелы «Чита – город трудовой доблести». В мероприятии принял участие глава региона Александр Осипов вместе с представителями городских властей.

«Мы этим знаковым событием, воплощенным в камне, отдаем долг перед нашими предками, которые были способны на все. Это были люди крепче любых гвоздей, силой духа и мастерством которых на фронте и в тылу ковалась победа. Это на самом деле был тяжелейший труд, достойный всяческого уважения и почета. Будем достойны наших предков не на словах, а на делах. Будем делать все, чтобы вырвать победу», – приводятся слова Осипова на официальном портале края.

Для того чтобы принять участие в митинге, посвященном открытию стелы, Забайкалье посетил зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Он поздравил жителей со знаковым событием и передал обращение помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, который также поздравил всех с замечательным событием, добавив, что трудовой и воинский подвиг забайкальцев всегда должен быть «неиссякаемым источником сил, вдохновения для всех начинаний во имя настоящего и будущего» России.

Во время открытия мемориального комплекса «Чита – город трудовой доблести» творческие коллективы рассказали о трудовых подвигах забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Завершилось открытие торжественным возложением цветов к стеле.

—