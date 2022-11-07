 

Стелу «Город трудовой доблести» в честь тружеников тыла открыли в Чите

07.11.2022, 17:31, Новости дня
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В Чите прошла торжественная церемония открытия мемориального комплекса и стелы «Чита – город трудовой доблести». В мероприятии принял участие глава региона Александр Осипов вместе с представителями городских властей.

«Мы этим знаковым событием, воплощенным в камне, отдаем долг перед нашими предками, которые были способны на все. Это были люди крепче любых гвоздей, силой духа и мастерством которых на фронте и в тылу ковалась победа. Это на самом деле был тяжелейший труд, достойный всяческого уважения и почета. Будем достойны наших предков не на словах, а на делах. Будем делать все, чтобы вырвать победу», – приводятся слова Осипова на официальном портале края.

Для того чтобы принять участие в митинге, посвященном открытию стелы, Забайкалье посетил зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Он поздравил жителей со знаковым событием и передал обращение помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, который также поздравил всех с замечательным событием, добавив, что трудовой и воинский подвиг забайкальцев всегда должен быть «неиссякаемым источником сил, вдохновения для всех начинаний во имя настоящего и будущего» России.

Во время открытия мемориального комплекса «Чита – город трудовой доблести» творческие коллективы рассказали о трудовых подвигах забайкальцев в годы Великой Отечественной войны. Завершилось открытие торжественным возложением цветов к стеле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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