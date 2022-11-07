Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных

В зоне ведения боевых действий сейчас находятся более 80 тыс. мобилизованных граждан, около 50 тыс. непосредственно принимают в них участие, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все – на полигонах», – передает его слова ТАСС.

Также президент заявил, что власти всех уровней должны проявить внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, будь то полигоны или зона боевых действий.

Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным.

—