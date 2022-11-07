Завтрак для похудения живота: что и как добавить в свой рацион

На наше самочувствие в течение дня большое влияние оказывает завтрак. Именно он разгоняет обменные процессы и позволяет при правильном рационе избавиться от ненавистного жира на животе. Важно добавлять в рацион белок и минимизировать употребление углеводов. Составляем меню завтраков, которые позволят вам выглядеть лучше и будут способствовать похудению.

Белковые вафли

Белковые вафли отличаются от обычных исключительно высоким содержанием белка в составе. Состав этих вафель таков: яйцо, мерная ложка протеинового порошка, по четверти стакана овсянки, греческого йогурта, молока, четверть чайной ложки разрыхлителя и столько же соли. Все ингредиенты смешиваем вместе, разогреваем вафельницу и выпекаем вафли, не забывая смазывать поверхность оливковым маслом. Подавайте угощение с любимыми ягодами или небольшим количеством взбитых сливок, но помните об их калорийности.

Смузи с мятой и матча

Научно доказано, что матча содержит в своем составе сильнейшие антиоксиданты, которые помогают сжигать жир и подавлять его новое образование. Смузи обязательно готовим на молоке или греческом йогурте. Итак, в блендере смешиваем замороженный банан, предварительно порезанный на кусочки, половину стакана порезанного шпината, 2 чайные ложки меда, пучок свежих листьев мяты, по одной чайной ложке порошка матча и пырея, полстакана воды и столько же кубиков льда. Взбиваем на высокой скорости и сразу подаем к столу.

Мексиканская яичница

Блюдо содержит идеальный баланс клетчатки и белка. Из продуктов понадобится 450 г помидоров, соленых или свежих, половина мелко нарезанной луковицы, зубчик чеснока, столовая ложка мелко по рубленного перчика чипотле, горсть свежей кинзы, сок лайма, соль и перец по вкусу, банка черной фасоли, 8 яиц и 8 кукурузных лепешек. Приготовление требует времени. Смешиваем помидоры, лук, чеснок, перец, кинзу и половину порции сока лайма в комбайне. Если его нет, каждый ингредиент порубить ножом. Добавляем специи. Отдельно смешиваем фасоль, тмин и оставшийся сок лайма в миске, слегка размяв вилкой. Добавьте пару столовых ложек теплой воды для более однородной консистенции. Жарим на сковороде кукурузные лепешки, вытаскиваем, затем жарим яйца. Выкладываем на тарелку лепешку, сверху яйцо и добавляем овощную смесь и соус. При желании добавляем больше зелени.

Смузи с асаи и черникой

Ягоды черники и асаи разгоняют обмен веществ и помогают сбросить вес, поскольку содержат фотохимические вещества вроде лептина, которые купируют голод. Чтобы уменьшить количество калорий, можно использовать обезжиренное молоко. В блендере взбиваем 100 г ягод асаи, полстакана черники, 10 столовых ложек греческого йогурта, четверть стакана миндального молока, 2 чайные ложки меда, столовую ложку орехов пекан. Можно добавить немного семян чиа. Перед подачей можно украсить парой ложек йогурта.

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Блинчики с рикоттой и лимоном

Блюдо содержит высокое количество белка благодаря рикотте и греческому йогурту. Лимон и черника богаты антиоксидантами, улучшающими кровоток. Из продуктов понадобятся 2 стакана замороженной черники, полстакана воды, четверть стакана коричневого сахара, по одному стакану греческого йогурта и рикотты, 3 яйца, свежий сок среднего лимона, стакан цельнозерновой муки, пол чайной ложки соды и щепотка соли.

Смешиваем чернику, воду и сахар в кастрюле, ставим на средний огонь и варим, помешивая, в течение десяти минут, пока черника не начнет расползаться. Пока смесь нагревается, в миске смешиваем йогурт, рикотту, яйца и лимонный сок, лучше использовать венчик. Затем добавляем муку и взбиваем, чтобы не было комочков. Когда проваренная смесь остынет, смешиваем ее с мучной массой и выпекаем блинчики на разогретой сковороде. Подаем с черникой.

Йогурт с кокосом и корицей

Благодаря полезным жирам кокосовое масло помогает купировать чувство голода, а белок, входящий в состав йогурта, обеспечит энергией на весь день. Итак, понадобится стакан греческого йогурта, чайная ложка кокосового масла, столовая ложка мелко натертого кокоса, щепотка корицы. Все смешиваем до однородной массы и подаем. Количество кокосовой стружки и корицы можно варьировать по вкусу.

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Откажитесь от этих продуктов

Чтобы сохранить плоский живот и предотвратить накопление жира, откажитесь от этих продуктов. Конечно, списки вредных ингредиентов давно известны, и диетологи не устают напоминать об этом, но все же мы часто поддаемся соблазну.

Рафинированный сахар всегда способствует скачку инсулина, который провоцирует преобразование углеводов в жир, который откладывается в дальних уголках организма.

Безалкогольные напитки, в том числе пакетированные соки и компоты, содержат пустые калории, которые не приносят пользы и лишь способствуют накапливания жира. Не говоря уже о пищевых красителях, которые оседают в почках и печени. Накапливаясь, они могут вызвать сильнейшее отравление.

Обратите внимание на употребление молока. Если вы чувствуете вздутие, замените его на безлактозное. Ну и избегайте излишков жареного, соленого и алкоголя.