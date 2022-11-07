Модные джинсы осени-2022 для женщин за 50: как подобрать трендовую модель в соответствии со своей морфологией

Представительницы прекрасного пола за 50 часто выбирают скучную и унылую одежду, которая их точно не красит. И делают это зря: отношение к своему гардеробу не должно быть продиктовано возрастом. Многие дамы отказываются от джинсов, а ведь они могут украсить взрослую женщину лучше, чем юную девушку. Главное – найти свою модель с учетом особенностей фигуры.

Клеш в моде

Модные стилисты уверяют, что женщинам зрелого возраста нужно делать ставку на элегантность, забыв о джинсах, плотно обтягивающих ноги или имеющих низкую посадку и не скрывающих животик. Неотъемлемый предмет женского гардероба украсит любой силуэт, но все-таки есть некоторые нюансы, на которые женщинам за 50 стоит обратить свое внимание при выборе брючек из джинсовой ткани.

Например, дамы элегантного возраста могут выбрать расклешенные джинсы, которые можно носить весь сезон. Модный предмет одежды синего или черного оттенка прекрасно сочетается с белоснежной футболкой или толстовкой, кожаной курткой или длинным пальто, светлыми кроссовками или ботильонами на высоком каблуке.

Клеш, не теряющий своей актуальности, идеально подойдет женщинам любого роста и возраста.

Смотрим на особенности фигуры

Стилисты подбирают одежду в зависимости от морфологии. И говорят, что, зная особенности фигуры, легко отыскать те самые джинсы, которые сядут идеально! Они делят всех женщин на силуэты, похожие на буквы «А», «Н», «Х», «V».

Какие джинсы выбрать в соответствии со своей морфологией? Берем на заметку советы стилистов и обновляем осенне-зимний гардероб.

Н-силуэт (прямоугольник)

У женщин с такой фигурой плечи, талия и бедра одинаковы по ширине. Им идут почти все фасоны, кроме очень широких. Можно примерить брюки, слегка облегающие бедра и талию, прямые модели или укороченные джинсы длиной 7/8, которые можно носить с каблуками и обувью на высокой платформе.

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При таком силуэте ставка делается на то, чтобы подчеркнуть женственные изгибы фигуры и сделать талию визуально тоньше.

А-силуэт (треугольник)

Обладательницы такого силуэта имеют узкие плечи и широкие бедра. Женщины должны обязательно подчеркивать талию, чтобы фигура казалась более пропорциональной. В этом случает ставка делается на джинсы с высокой посадкой, мешковатые бойфренды или расклешенные от колена модели. А брюки с заниженной линией талии лучше обходить стороной. Главная цель – уравновесить бедра и плечи.

Х-силуэт (песочные часы)

У женщин с фигурой «песочные часы» очень узкая талия, которую можно подчеркивать даже в элегантном возрасте. Стройные дамы могут выбрать узкие скинни с высокой посадкой, джинсы классического кроя – вечную классику, а от бойфрендов с широкими штанинами лучше всего избавиться.

V-силуэт (перевернутый треугольник)

Такой силуэт характерен для спортивных дам с тонкими ногами и широкими плечами. Фигуру, похожую на мужскую, нужно сделать женственной, и облегающие джинсы станут настоящим оружием соблазнения.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры атлетического телосложения, можно выбрать узкие прямые брюки, которые визуально скорректируют силуэт.

Смело обновляйте гардероб, используйте рекомендации стилистов, и тогда ваша одежда будет сидеть идеально!