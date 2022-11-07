 

Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова

07.11.2022, 16:37, Разное
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“В ближайшее время в центре Москвы дочь откроет собственный бутик одежды, – обещал недавно Дмитрий Маликов. – Она уже два года этим занимается у нее хорошо получается. А если учесть, что сейчас на рынке дефицит определенных брендов (испанская Zara, шведская H&M, японская Uniqlo и другие марки ушли из России – Прим. ред.), то у российских дизайнеров появляется еще больше шансов”.

И вот магазин открыт!

“Делюсь нашей семейной радостью – двухлетний труд моей дочери по созданию собственного бренда одежды увенчался открытием первого бутика в Москве, – улыбается Маликов. – Проделана большая сложная и интересная работа! А главное, что ей это нравится! Работает по 12 часов в сутки, а это значит, что все получится!”

При этом певец уверяет, что не участвовал в этом предприятии. Мол, открытием магазина наследница занималась на свои деньги и отца ничего не брала – справится сама! “Каждый человек должен заниматься своим любимым делом, а дочери моделирование очень нравится!”, – подчеркнул исполнитель. Хотя аренда бутика на Малой Дмитровке, где находится магазин Стефании Маликов, стоит несколько миллионов.


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