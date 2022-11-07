Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли поделилась своими детскими фото

12 августа немецко-турецкой актрисе Мерьем Узерли исполнилось 39 лет. И хотя 40-летний юбилей наступит еще нескоро, артистка, кажется, уже начала подводить личные итоги и заодно вспоминать прошлое. Так, звезда исторического сериала “Великолепный век” решила поднять свои детские архивы и опубликовала в блоге, на который подписано 7,4 миллиона человек со всего мира, серию детских снимков.

На фотографиях будущая звезда и кумир миллионов изображена в разные годы – от совсем младшего до подросткового возраста. С прической юная актриса часто экспериментировала – делала то челку, то косички.

В последний раз Мерьем Узерли появилась на экране в фильме “Улей” (Kovan), который вышел в 2019 году на Netflix. Сериал стал лидером недели по просмотрам, но отзывы критиков оказались не самыми лучшими. Хотя работу Мерьем отметили на Международном кинофестивале “Челси” в Нью-Йорке. Актриса получила приз в номинации “Лучшая актриса” за главную роль в картине. Тем не менее, любимой ее ролью для многих остается Хюррем-султан в сериале “Великолепный век”. А полгода назад она рассказала, что ей предложили главную роль в мини-сериале из 10 эпизодов.

В начале 2022 года турецко-немецкая актриса стала одной из героинь весеннего номера журнала HELLO!. Ее большое интервью читайте здесь, а эксклюзивный бэкстейдж со съемок мы опубликовали тут.

Мерьем Узерли в сериале “Великолепный век”