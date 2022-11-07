 

Селену Гомес раскритиковали за ссору с подругой, которая отдала певице свою почку

07.11.2022, 16:10, Разное
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На днях вышел новый документальный фильм под названием “Мой разум и я”, в котором Селена Гомес откровенно рассказывает о своем ментальном здоровье. В одном из эпизодов Селена упомянула певицу Тейлор Свифт, назвав ее своей “единственной знаменитой подругой”. Судя по всему, это заявление обидело другую приятельницу звезды — актрису Франсию Райсу, которая в 2017 году пожертвовала певице почку для пересадки на фоне осложнений хронического аутоимунного заболевания волчанки.

То, что 30-летняя Селена в своей документалке ни разу не упомянула Райсу, довольно удивительно, ведь подруга буквально спасла ей жизнь, и какое-то время они даже называли друг друга сестрами. На следующий день после выхода картины Франсия Райса отписалась от Селены Гомес в социальных сетях. Отметим, что подруги ссорятся не первый раз — всего через год после пересадки почки Райса обвинила Селену осудила образ жизни, который Селена вела после операции. Райса утверждала, что певица проводит слишком много времени на вечеринках и продолжает злоупотреблять алкоголем.

Франсия и Селена

Подписчики Селены не одобрили поведение кумира, и в комментариях осудили певицу за то, что та забыла о заслугах подруги — некоторые даже назвали поступок Селены “предательством”. 

Извините, что я не упомянула всех, кого знаю, – попыталась оправдаться она.

Напомним, что на днях Селена Гомес дала очередное откровенное интервью, в котором призналась, что не может иметь детей. Певица объяснила, что не может выносить ребенка из-за побочного эффекта препаратов от биполярного расстройства личности, которое ей диагностировали в 2018 году. Помимо биполярного расстройства ранее в 2014 году Селена болела волчанклой, которая и привела к последующей трансплантации почки и химиотерапии.

В середине октября Селена Гомес, наконец, сделала то, чего ждали многие, и развеяла слухи о вражде с нынешней супругой своего бывшего Джастина Бибера — Хейли Бибер. Сначала в социальных сетях появились совместные фото двух красоток, а затем Селена публично прокомментировала их встречу.


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