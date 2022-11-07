Скока-скока стоит? – Личное мнение

Есть такая традиция — оценивать, за сколько улетевшая публичная личность может продать свой дом.

Замок в деревне Грязь эксперты оценивали в разные суммы — вплоть до миллиарда рублей. Но никто, естественно, его не купил, и, я думаю, вряд ли купит.



Фото: Соцсети

А за сколько сможет продать свой новый дом ускакавшая Ксюшка Собчак?

Оценку стоимости давать сложно, потому что мало фотографий и видео. Тем не менее, эксперты могут сказать о примерной стоимости такой недвижимости:

«По сообщениям, которые публикует сама Ксения, можно предположить, что такой дом может стоить от 200 до 300 миллионов рублей — вместе с участком», — сообщает специалист по недвижимости Вечерней Москве.

Ну, 200-300 миллионов — деньги очень хорошие. Правда, лично мне новый дом Собчак не нравится, но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет.

Сможет ли продать Собчак дом за такие деньги? Чего-то я сомневаюсь. И рынок недвижимости сейчас не на пике, и нынешняя владелица дома — да вряд ли кто-то решится.

Думаю, дом, если и будет выставлен на продажу, зависнет. Дело тут не столько в цене, сколько в сопутствующих факторах. Не очень ликвидный актив, да.

Впрочем, у Собчак наверное достаточно средств и без продажи дома. А пока там может жить будущий академический режиссёр Константин.

Нет, ну а чего? Творческой личности нужен простор. Погоди пока, Костян, разводиться. Заранее не успел, так сейчас не торопись.

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