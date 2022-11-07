Мнение: Санкции: ожидание и реальность, выход к Индийскому океану и новая карта России

1. Ролик в популярном ныне на Западе жанре «Санкции против России: ожидание и реальность», размещённый на одном австралийском канале (ссылка). Вот перевод самого популярного комментария, от пользователя Ade Larsen:



Сегодняшняя Россия:

a) Инфляция снижается.

b) Цены на еду снижаются.

c) Российский рубль становится всё крепче и крепче.

d) Российская экономика испытывает бум.

e) Производство в России растёт.

f) Рейтинг одобрения президента на уровне 80%.

g) Россия продолжает побеждать на Украине, как это было с первого же дня.

h) Российский народ настроен более решительно и сплочённо, чем когда-либо ранее.

А теперь составим такой же список про коллективный Запад, ЕС и США:

A) Нефти и газа не хватает. Зима близко.

B) Инфляция растёт быстрыми темпами.

C) Цены на еду растут быстрыми темпами.

D) Война проигрывается, как в экономическом, так и в чисто военном отношении.

E) Экономика порвана в мелкие клочья.

2. Спасибо Ирану, Россия открывает удобный выход к Индийскому океану (ссылка):



Россия рассматривает возможности для инвестирования в морские порты Ирана, говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

“Россия рассматривает возможности инвестирования в иранские морские порты. В свою очередь иранская сторона предложила использовать свои морские порты в качестве хабов для российских грузов, в том числе следующих транзитом”, — отмечается в сообщении.

Также Россия и Иран подтвердили готовность развивать сотрудничество в совместном строительстве флота: крупнотоннажного — на иранских верфях и грузового — на российских.

3. Народ продолжает закупаться новыми картами России (ссылка). Там же, по ссылке, есть конкретные адреса, где можно купить карты себе домой.

Когда я был маленьким, мои родители сделали крайне хитрую вещь. Вместо традиционного “его ворсейшества” (ковра) на стены они повесили карту СССР и политическую карту мира.

Возможно, именно благодаря этому я имею неплохое представление о том, где находятся разные страны и какие в них есть города.

С появлением собственных детей я применил тот же лайфхак (и не устаю радоваться).

Разумеется, пришлось позаботиться о том, чтобы карты висели правильные: с Крымом и Севастополем в составе России.

В связи с последними событиями, 4-го октября эти карты “превратились в тыкву” — перестали корректно отражать границы. Нужны новые карты: с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Я проверил — в момент, когда я пишу этот пост, на Озоне уже есть минимум одна карта в новых границах, но я не стал дожидаться, пока промышленность раскачается и заказал печать карт лично для себя. Это обошлось в 5000 рублей за штуку (я взял сразу и карту России и карту мира по полтора метра шириной), и вот на днях они приехали.