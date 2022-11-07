Мнение: Санкции: ожидание и реальность, выход к Индийскому океану и новая карта России
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1. Ролик в популярном ныне на Западе жанре «Санкции против России: ожидание и реальность», размещённый на одном австралийском канале (ссылка). Вот перевод самого популярного комментария, от пользователя Ade Larsen:
Сегодняшняя Россия:
a) Инфляция снижается.
b) Цены на еду снижаются.
c) Российский рубль становится всё крепче и крепче.
d) Российская экономика испытывает бум.
e) Производство в России растёт.
f) Рейтинг одобрения президента на уровне 80%.
g) Россия продолжает побеждать на Украине, как это было с первого же дня.
h) Российский народ настроен более решительно и сплочённо, чем когда-либо ранее.
А теперь составим такой же список про коллективный Запад, ЕС и США:
A) Нефти и газа не хватает. Зима близко.
B) Инфляция растёт быстрыми темпами.
C) Цены на еду растут быстрыми темпами.
D) Война проигрывается, как в экономическом, так и в чисто военном отношении.
E) Экономика порвана в мелкие клочья.
2. Спасибо Ирану, Россия открывает удобный выход к Индийскому океану (ссылка):
Россия рассматривает возможности для инвестирования в морские порты Ирана, говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.
“Россия рассматривает возможности инвестирования в иранские морские порты. В свою очередь иранская сторона предложила использовать свои морские порты в качестве хабов для российских грузов, в том числе следующих транзитом”, — отмечается в сообщении.
Также Россия и Иран подтвердили готовность развивать сотрудничество в совместном строительстве флота: крупнотоннажного — на иранских верфях и грузового — на российских.
3. Народ продолжает закупаться новыми картами России (ссылка). Там же, по ссылке, есть конкретные адреса, где можно купить карты себе домой.
Когда я был маленьким, мои родители сделали крайне хитрую вещь. Вместо традиционного “его ворсейшества” (ковра) на стены они повесили карту СССР и политическую карту мира.
Возможно, именно благодаря этому я имею неплохое представление о том, где находятся разные страны и какие в них есть города.
С появлением собственных детей я применил тот же лайфхак (и не устаю радоваться).
Разумеется, пришлось позаботиться о том, чтобы карты висели правильные: с Крымом и Севастополем в составе России.
В связи с последними событиями, 4-го октября эти карты “превратились в тыкву” — перестали корректно отражать границы. Нужны новые карты: с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Я проверил — в момент, когда я пишу этот пост, на Озоне уже есть минимум одна карта в новых границах, но я не стал дожидаться, пока промышленность раскачается и заказал печать карт лично для себя. Это обошлось в 5000 рублей за штуку (я взял сразу и карту России и карту мира по полтора метра шириной), и вот на днях они приехали.
Источник: Место для дискуссий
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