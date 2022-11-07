 

Скандалы: Мэрия Москвы финансировала Ксению Собчак по линии моды

07.11.2022, 15:45, Разное
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Объём грантов партнёров журналистки от мэрии на 2021–2022 годы составляет 800 млн рублей, и на фоне этого сотрудничества выручка компании Собчак за 2021-й выросла в четыре раза

Компания «Лидерс», принадлежащая Ксении Собчак и её подруге – пиарщице Юлии Прудько, – позиционирует себя как Leaders by JuneJuly – единственное в России инфлюенс-маркетинговое агентство, продвигающее мировые премиум- и лакшери-бренды. Несмотря на это, у «Лидерс» нет своего сайта – онлайн-визитка была лишь у основной компании Собчак – Прудько – пиар-агентства June & July (продвигает российские фешен-бренды; сейчас и его сайт не работает). В СМИ неоднократно сообщалось, что ООО «Лидерс» задерживает уплату налогов, из-за чего налоговая служба блокировала счета организации. Такое поведение характерно для ненадёжных фирм-однодневок.

Однако с начала 2021 года и по настоящее время компания «Лидерс» владеет интернет-адресом research-fashion.ru, как следует из реестра доменов .ru «Технический центр Интернет». На сайте research-fashion.ru представлено «Исследование индустрии моды Москвы» за 2021 год, и там же указано, что за проект отвечает «Агентство креативных индустрий» (АКИ). В своём нынешнем виде эта организация работает при мэрии Москвы с 2020 года, а непосредственным учредителем АКИ является департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В реестре субсидий и грантов московского правительства есть записи о получении АКИ осенью 2020-го и весной 2021-го грантов на сумму 306,7 млн и 500 млн рублей.

Исследование, опубликованное на сайте, принадлежащем «Лидерс», было готово к июлю 2021 года. Очевидно, что участие в проекте мэрии позволило компании задекларировать выручку за 2021 год в размере 76,3 млн рублей (выручка за 2020-й была в четыре раза меньше, следует из данных базы «СПАРК»).

Среди последних официальных госзакупок у Ксении Собчак – участие в постановке «Женитьба» московского Театра Наций в 2017 году (выплачен гонорар в размере 316 тыс. рублей). Кроме того, в 2018 году за 500 тыс. рублей журналистка рассказала в Александринском театре о книге «Сталин. Личное дело» её отца Анатолия Собчака (тогда в цикле сталинских вечеров, помимо Собчак, участвовали писатели Эдвард Радзинский и Александр Проханов).

Стоит добавить, что мэрия Москвы время от времени заигрывает с оппозицией и псевдооппозицией. Например, в 2014 году сообщалось о финансировании структур, связанных с Алексеем Навальным (внесён в официальный список террористов и экстремистов), в 2020–2021 годах появилась информация о финансовой поддержке издания «Медуза» (признано иноагентом) со стороны московской мэрии. Также известно о сотрудничестве властей столицы с урбанистом-оппозиционером Максимом Кацем (признан иноагентом) и блогером Ильёй Варламовым.

Фото: Скандалы.ру

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”


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